非洲國家剛果民主共和國(DR Congo)東部卡米圖加(Kamituga)附近一個金礦礦坑在9月11日懷疑抵受不住連場暴雨崩塌,最少50人下落不明,當局估計他們可能已經喪命。

路透社11日報道,非政府組織為女性提供支持與社會監督倡議組織(Initiative of Support and Social Supervision of Women)總裁伊通瓦(Emiliane Itongwa)表示,事件在當地時間下午3時左右在稱為底特律(Detroit)的礦區發生。

伊通瓦指,多名年輕礦工被困倒塌的坑道內無法逃生,當地傳媒引述警方指,估計有最少50人死亡。

▼更多剛果礦工工作的圖片,請點擊放大觀看:

社交媒體上傳出現場照片和影片顯示,數百人聚集在礦坑入口附近的山坡,不少人在哭叫。

剛果民主共和國有不少未經監管的手工作業式礦場,工作人員缺乏充足設備,導致意外頻生,每年死於礦難人數不計其數。在2019年10月,當地一個廢棄金礦內發生崩塌,造成16人喪生;同年6月在一個銅鈷礦亦出現類似意外,導致43名非法礦工身亡。