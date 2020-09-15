WTO：美國對逾2000億美元中國商品徵收關稅屬非法

世界貿易組織（World Trade Organization）9月15日裁定，特朗普政府對價值逾2000億美元的中國商品徵收的關稅是非法。特朗普上任以來對不同國家發動關稅戰，這是世貿首次針對相關行動作出裁決。

特朗普政府聲稱中國的行為損害美國利益，問題包括竊取知識產權和技術轉移，因而實施關稅制裁。世貿的裁決否決華府的說法，認為美國的措施違反國際貿易規則，因為華府未能充分證實被徵收額外關稅的中國商品從聲稱的不公平貿易做法得益。

特朗普曾多次批評世貿，聲稱這個監督國際貿易糾紛的機構不公平對待美國。

從理論而言，世貿的裁決容許中國對價值數以十億美元的美國商品實施報復關稅。不過美國政府可以就世貿解決爭端機構的決定提出上訴，否決裁決。而由於華府一直拒絕通過任命上訴法院的新成員，法院目前未能如常運作，意味世貿如今只是「無牙老虎」，今次裁決並無約束效果。

圖為2020年9月14日，美國總統特朗普從鳳凰城返抵華盛頓。（AP）

美國的關稅針對兩批中國商品。2018年9月，美國對價值約2000億美元的中國商品實施關稅，8個月後將稅率調高至25%。2018年6月，美國再對價值約340億美元實施額外的25%關稅。