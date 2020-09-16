【中美貿易戰】兩國關稅爭議　WTO上訴機構被停擺　無法執行裁決

世界貿易組織（WTO）9月15日裁定，美國政府對價值2,340億美元的中國商品徵收的關稅是違反規則。惟美國已令WTO上訴機構停擺，導致WTO或無法執行裁決。

1. WTO裁決是甚麼？

中國於2018年向WTO投訴，指美國只對中國徵收不同的關稅，其做法違反世貿規則。WTO認為美國的措施有違國際貿易規則，因為華府未能充分證實被徵收額外關稅的中國商品從聲稱的不公平貿易做法得益。

2. WTO上訴機構是甚麼？

WTO上訴機構由7名法官組成，負責審理成員國對專家小組的貿易爭議報告提出的上訴。上訴機構可維持、修改或推翻專家小組的法律調查結果及其報告的結論。因此上訴機構對國際貿易糾紛有最終裁決權。

3. 機構為何停擺？

美國政府批評WTO不公正，自2017年起已阻止WTO上訴機構的新法官任命。上訴機構最少需要有3名法官才能審理上訴案件。然而，2019年上訴機構只剩下3名法官，其中兩人的任期更在同年完結。目前上訴機構只有一名來自中國的法官，其任期在2020年11月完結。

上訴機構因此無法審理上訴案件，導致部分案件的裁決無法執行。歐盟貿易專員霍根（Phil Hogan）2019年曾指，若管理國際貿易的規則無法執行，「我們會回到叢林法則」，即弱肉強食的局面。

中美貿易戰：若美國不向世界貿易組織上訴以及不因應裁決來改變其對中國加徵關稅的決定，中國仍可尋求許可，透過向美國加徵關稅來彌補損失。圖為2020年9月8日，保安人員在北京人民大會堂前駐守。（AP）

4. 往後發展如何？

美國有60天時間去回應WTO的裁決，但因上訴機構停擺，裁決的實際效果或不大。本來在上訴機構有足夠法官的情況下，若法官決定維持原判，但美國拒絕改變政策或中美無法就其他方式的補償達成共識，WTO可批准中國向美國採取報復措施。

若美國不上訴及不因應裁決來改變其對中國加徵關稅的決定，中國仍可尋求WTO的許可，透過向美國加徵關稅來彌補損失。

在上訴機構停擺的情況下，如果美國選擇提出上訴，案件不會出現最終裁決，而原本的裁決也無法執行。