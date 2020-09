Banksy痛失名作《擲花者》商標擁有權　因為隱姓埋名累事？

《擲花者》(Flower Thrower)是英國街頭藝術家班克西(Banksy)其中一幅著名作品。2014年,班克西的代表公司成功將畫作註冊成為商標,後來遭一間賀卡公司挑戰決定。歐盟9月14日判班克西敗訴,其中一個原因是班克西一直拒絕透露真實身份。

班克西最先於2005年在耶路撒冷塗鴉出這幅亦被稱為《愛在空氣中》(Love is in The Air)的作品,描繪一名頭戴鴨嘴帽、半蒙面的年輕示威者投擲一束鮮花。2014年,班克西將畫作註冊成為商標。

將畫作印到商品出售圖利的英國賀卡公司Full Colour Black認為應該取消商標,因為班克西一直沒有使用,只是用來阻止使用他已經容許再生產的作品。賀卡公司提出訴訟後,班克西開設網店Gross Domestic Product出售自家產品。

▼想觀看班克西其他作品,請點擊以下圖輯:

歐盟知識產權局最終判班克西敗訴,剝奪他的歐盟商標版權擁有人身份。商標持有人必須於五年內使用,但知識產權局指出,賀卡公司2019年挑戰商標前,班克西亦沒有出售使用有關圖像的商品或其他物品,並認為他開設店舖只是為了應付訴訟。

當局亦指,班克西申請商標是為了擁有作品的法律權利,同時避免訴諸需要班克西公開身份的版權法。判決指,班克西選擇隱姓埋名,大部份時間在未經批准的情況下,於他人的物業塗鴉,而不是在油畫布或自己的物業創作。而因為他的身份不明,因此無法確定班克西是作品的擁有者。

另外當局也提到,班克西不屑於知識產權權利,他曾於著作寫道「版權是給失敗者的」。班克西也可能因為裁決而面臨被剝奪其他商標的風險。