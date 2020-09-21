特朗普：字節跳動如維持控制TikTok　不會批准交易

美國總統特朗普（Donald Trump）9月21日稱，中國字節跳動（ByteDance）持有的抖音海外版TikTok，未來須由美國企業甲骨文（Oracle）及沃爾瑪（Walmart）完全控制，「否則我們不會批准這交易」。

他在接受霍士新聞訪問時稱：「如我們發現他們（甲骨文及沃爾瑪）沒有完全控制TikTok，那麼我們不會批准這交易……我們會非常密切地注視。」

特朗普9月19日稱將批准甲骨文和沃爾瑪與TikTok的交易後，有關TikTok在交易完成後不同公司對它有多少「話事權」的訊息仍相當混亂。

中國字節跳動持有的抖音海外版TikTok，在中美角力中成為磨心。圖為7月16日路透社製作的設計圖片。（Reuters）

根據已公布的交易內容，TikTok會在美國成立一間名為TikTok Global的公司，負責美國的營運。特朗普已先後在19日及21日稱，TikTok會由甲骨文和沃爾瑪完全控制。

TikTok母公司字節跳動亦在21日發表聲明，指他們旗下總部設於美國的新公司TikTok Global進行上市前融資（Pre-IPO）後，字節跳動將持股80%。有分析稱經過一輪換算後，最終字節跳動在TikTok Global的控股餘下31%。

字節跳動21日稱，TikTok的全球業務會是它的子公司，即使甲骨文和沃爾瑪在過去周末稱它們與美國的投資者會持有TikTok多數股權。至於外界所稱美國投資者會是TikTok Global大股東以及公司會失去其對TikTok的控制權，字節跳動稱這是謠言。