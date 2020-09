美國大選首場總統辯論涵蓋6大主題

美國大選首場總統辯論將於9月29日在俄亥俄州(Ohio)舉行。總統競選辯論委員會9月22日公布6大辯論主題,包括任命美國最高法院大法官的爭議、選舉的公正性、反種族主義示威等。

總統競選辯論委員會自1987年起籌組大選辯論,委員會22日公布首場辯論的資料顯示,辯論會在美國東岸時間9月29日晚上9時開始,為時90分鐘。總統特朗普(Donald Trump)及民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)屆時每15分鐘便會就一項主題展開辯論,全晚共有6項主題。

6項主題由首場總統辯論主持人、《霍士周日新聞》(Fox News Sunday)主播華萊士(Chris Wallace)選定。主題包括:「特朗普和拜登的履歷」(The Trump and Biden Records)、「最高法院」(The Supreme Court)、「新冠肺炎」(COVID-19)、「經濟」(The Economy)、「我們城市的種族和暴力」(Race and Violence in our Cities)及「選舉完整性」(The Integrity of the Election)。

總統競選辯論委員會指出,預先宣布主題是為了鼓勵深入討論美國面臨的主要問題。但委員會提醒,辯論主題可能會因新聞時事發展而變化。

