美國大選首場總統辯論涵蓋6大主題

美國大選首場總統辯論將於9月29日在俄亥俄州（Ohio）舉行。總統競選辯論委員會9月22日公布6大辯論主題，包括任命美國最高法院大法官的爭議、選舉的公正性、反種族主義示威等。

總統競選辯論委員會自1987年起籌組大選辯論，委員會22日公布首場辯論的資料顯示，辯論會在美國東岸時間9月29日晚上9時開始，為時90分鐘。總統特朗普（Donald Trump）及民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）屆時每15分鐘便會就一項主題展開辯論，全晚共有6項主題。

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6項主題由首場總統辯論主持人、《霍士周日新聞》（Fox News Sunday）主播華萊士（Chris Wallace）選定。主題包括：「特朗普和拜登的履歷」（The Trump and Biden Records）、「最高法院」（The Supreme Court）、「新冠肺炎」（COVID-19）、「經濟」（The Economy）、「我們城市的種族和暴力」（Race and Violence in our Cities）及「選舉完整性」（The Integrity of the Election）。

總統競選辯論委員會指出，預先宣布主題是為了鼓勵深入討論美國面臨的主要問題。但委員會提醒，辯論主題可能會因新聞時事發展而變化。