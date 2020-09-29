面皮薄拜登vs寸嘴王特朗普　美國總統候選人辯論3大重點率先看

美國總統候選人第一場辯論今晨9時舉行，香港01將進行文字直播，而在現任總統特朗普（Donald Trump）及民主黨候選人拜登（Joe Biden）開始「唇槍舌戰」，讓我們來看看，這場辯論會值得注意的三大重點：

美國大選首場總統辯論會在9月29日舉行，屆時民眾可於電視上看到2位候選人的臨場表現。圖為2016年10月9日美國商人特朗普和前國務卿希拉里在聖路易斯出席第二場總統大選辯論。（AP）

特朗普向以「毒舌」著稱，過去數月不時諷刺拜登年邁，亦質疑他的神志清醒與智商等。兩人半年來的「交流」以隔空對罵為主，來到今天終於同台，實行「正面交鋒」。這是攸關兩人今後選戰聲勢的辯論首戰，不論對特朗普或是拜登來說，都是不容有失。

是次辯論會9月29日在克里夫蘭凱斯-西部保留地大學（Case Western Reserve University）舉行，由向來辭鋒犀利的《霍士周日新聞》（Fox News Sunday）主播華萊士（Chris Wallace）主持。

第2場總統候選人辯論10月15日在邁阿密舉行，第3場、也是最後一辯論10月22日舉行，地點在田納西州納什維爾（Nashville）。

副總統候選人辯論在10月7日舉行。

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疫情影響與六大議題

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情仍然持續，對辯論會的安排有影響，特朗普及拜登將不會握手、兩人的講台將相隔一段距離，不過仍會有約80至90名觀眾在場。他們都已接受病毒檢測。著名的克里夫蘭診所是大會健康安全顧問。

辯論會維時90分鐘，期間不會有廣告，亦不會「開場聲明」。華萊士會先對特朗普發問。每個環節維時15分鐘，6個問題都是由華萊士事先選定的。它們包括特朗普及拜登的往績、最高法院、新冠肺炎、經濟、一些城市發生種族及暴力事件，以及大選的正當性。

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兩位候選人早有準備？

特朗普沒怎麼為此準備，《華盛頓郵報》29日稱，他沒有進行模擬辯論，亦沒計劃這麼做。看來這位美國現場總統會靠自己的經驗「臨場作賽」。而拜登會進行較傳統的準備功夫。

該報曾報道特朗普計劃利用拜登之子亨特（Hunter Biden）涉及「通烏門」一事進行攻擊，而被指是「面皮薄」的拜登，則須保持冷靜，不能被特朗普的人身攻擊激怒。

美國民主黨總統候選人拜登從政經驗豐富，但在辯論會上「吵架」的功力，肯定不如美國現任總統特朗普。拜登支持者只能希望他保持冷靜，以及利用事實去對特朗普的誇誇其談逐一反駁。圖為拜登9月14日在特拉華州威爾明頓向鏡頭揮手。（Reuters）

當大家說到「耍賴」的功力，拜登明顯不如特朗普。拜登也曾對一名募款人員說過，希望自己不會被拖進與特朗普的爭吵之中，因這是特朗普唯一的「舒適區」。他說：「我知道怎應付欺凌者。」

特朗普曾在接受霍士新聞電台訪問時，有意無意讓外界降低對外界對他辯論表現的預期。他對華萊士會給他難答的問題表示擔心並說：「這（場辯論）將是不公平的，我對此沒有疑問。」