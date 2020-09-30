巴黎突傳出巨響惹民眾恐慌　法網球員驚呆　警澄清：戰機音爆聲

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法國首都巴黎9月30日突然傳出巨響，在市中心與市郊的民眾都能聽到，引來公眾恐慌以為有爆炸發生，巴黎警方急忙澄清，那是一架戰機「突破音障」時的音爆聲，並非發生爆炸，呼籲聽到巨響的民眾無需打電話報警，「不要塞爆緊急熱線」。

事件發生期間，法國網球公開賽（Roland Garros）正上演男子單打比賽，由瑞士球手華雲卡（Stan Wawrinka）對陣德國球手克普費爾（Dominik Koepfer），只見克普費爾正打算發球時，突然聽到巨響，他立即停下來，與華雲卡均一臉茫然，未知外邊發生什麼事。

法國也有不少民眾在Twitter發言，擔心發生不幸事件。

法國國務部表示，當天有一架「陣風」戰鬥機（Rafale fighter）出動，前往支援另一架飛機，該戰鬥機是在獲得批准的情況下「突破音障」（break the sound barrier），結果出現「音爆聲」（Sonic boom）的巨響。

什麼是音障或音爆？

據新華社過往報道，當物體接近音速時會產生很大阻力，這種阻力能使物體速度衰減，並產生強烈震盪，這個現象稱為「音障」。

至於物體在高速飛行突破音障時，由於對空氣的壓縮無法迅速傳播，會逐漸形成激波面，激波面上高度集中的聲學能量引起巨響，出現短暫而極其強烈的爆炸聲，稱為「音爆」。

圖為2003年6月法國一架「陣風」戰鬥機在巴黎國際航空展開幕時展開飛行表演，並非新聞中的同一部戰機（Getty）

🔻點擊觀看有關飛機「突破音障」時的圖片🔻

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