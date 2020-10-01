美媒：中國疫後首個長假料人口大規模流動　相比美歐疫情仍未受控

中國自新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）情爆發後首個長假10月1日到來。美媒評論稱，中國人料又開始流動了，數億人預計將同時外出度假；而相比之下，美歐仍在為控制疫情而煩惱。

美國有線新聞網絡（CNN）10月1日發表題為《中國已控制住疫情，現在數億人準備同時外出度假》的報道。

報道稱，中國人預計又開始走動了。隨着10月1日開始的長假期到來，數以億計的人預計將擠在公路、火車和飛機上度過國慶節假期，這是世界上人口最多的國家最繁忙的旅行時間之一。

長達8天的假期是中國爆發新冠肺炎疫情以來的第一個重大假期。雖然近幾個月來，中國的生活已基本恢復正常，但即將到來的「黃金周」將是對中國抗擊疫情成功程度的一次重大考驗，也是對人們期待已久的中國經濟復甦的一次提振。

報道指出，在如此短的時間內出現大規模的人口流動，在世界許多地方是不太可能發生的，在世界上很多國家，政府仍在努力控制激增的病例上升。上周末，美國確診病例超過700萬；歐洲大部分地區目前正處於第二波疫情的肆虐之中。

但報道稱，就目前而言，中國度假者對病毒的擔憂要小得多，因為中國的本地傳播接近於零，而且採取了一些世界上最嚴格的邊境控制措施。

報道又指，中國對疫情的控制感與籠罩在1月下旬春節假期的焦慮感和不安感形成了鮮明對比。自今年4月解除封鎖以來，原疫情中心武漢已成為中國遊客的熱門目的地。