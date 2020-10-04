【諾貝爾獎冷知識】誰入圍13次未能折桂　有人拒絕殊榮

諾貝爾獎各個獎項的得獎名單會在10月5日起陸續公布，這些有逾百年歷史的獎項，你又認識多少？日本作家村上春樹被傳入圍多年但一直沒有得獎，很多人把他視為極大遺珠，但他並不是失落最多次數的入圍者；至於有人獲獎卻無法領取，或多年以來，一共有多少女性獲獎你又知不知？本文整合諾貝爾獎基金會（Nobel Foundation）的資料，為你提供答案。

1.失落最多次的佛洛伊德

71歲的村上春樹多年來與諾貝爾文學獎擦身而過，不過最令人感到可惜的諾貝爾獎入圍者，則要數到13次入圍但從未獲獎的著名心理學家佛洛伊德（Sigmund Freud）。

根據諾貝爾獎提名數據庫，佛洛伊德在1915年至1938年的23年間曾獲33人提名，不少提名是在相同年份出現，例如單是在1937年，他便獲得14人提名。在撇除重複的提名後，他入圍次數是13次，其中12次是醫學獎，還有1次是1936年入圍的文學獎。

奧地利心理學家佛洛伊德多次被提名諾貝爾獎，但一直未有得獎。圖為佛洛伊德在1935年拍下的照片。（Getty）

對於佛洛伊德多次失落獎項，卡羅琳醫學院（Karolinska Institutet）教授馬庫塞（Henry Marcus）在1929年解釋，佛洛伊德的整個精神分析理論，很大程度上基於假設，沒有科學證據證明。卡羅琳醫學院設有專門負責頒發諾貝爾生理學或醫學獎的委員會。

科學巨人愛因斯坦（Albert Einstein）在1928年曾拒絕支持佛洛伊德的醫學獎提名，惟他1939年閱讀佛洛伊德的最後一本著作《摩西與一神教》（Moses and Monotheism）後，給予後者一個模棱兩可的讚美：「當我讀完你所有作品後，我非常欣賞你的成就，從文學角度而言。」

科學家愛因斯坦1928年拒絕支持心理學家佛洛伊德的諾貝爾醫學獎提名。（Getty）

2. 有獎領不得與拒絕領獎的他們……

佛洛伊德多次與獎項擦身而過令人感到可惜，但更叫人遺憾的可能是明明得獎卻無法領獎的人。這3名和平獎得主均在得獎時身陷囹圄，他們分別是在1935年得獎的德國和平主義記者奧西茨基（Carl von Ossietzky）、1991年的緬甸反對派領袖昂山素姬（Aung San Suu Kyi），以及2010年中國異見人士劉曉波。昂山素姬最終在2012年前往奧斯陸發表獲獎演說，距離她獲獎已有21年。

德國和平主義記者奧西茨基在1935年獲得諾貝爾和平獎。圖為奧西茨基1933年被囚禁在集中營。（Getty）

有6位獲獎者曾拒絕領取諾貝爾獎，當中4人是身不由己，遭政府禁止領獎。有3人是德國人，他們被德國納粹領袖希特拉（Adolf Hitler）禁止領取獎項；另外在1958年獲獎的 （Boris Pasternak）也在蘇聯脅迫下，放棄他原本接受的文學獎。

另外兩人是主動拒絕領獎。法國作家沙特（Jean-Paul Sartre）1964年拒領文學獎。1973年時任越南總理黎德壽也拒絕與美國國務卿基辛格（Henry Kissinger）共享和平獎。

法國哲學家沙特1964年拒絕領取諾貝爾文學獎。圖為沙特約在1940年拍下的照片。（Getty）

3. 得獎者男多女少？

1901年至2019年期間共頒發諾貝爾獎597次，當中有919名個人及24個組織曾經獲獎，小部分人士及團體曾多於1次獲獎。委員會多年來僅頒獎予女性54次，有53名女性獲獎。女性獲獎人數在2001年至2019年增多，期間共有24人得獎。

歷年只有53位女性獲得諾貝爾獎，其中1位女性曾獲獎兩次，她是居禮夫人。女性獲獎人數在2001年起開始增多。（諾貝爾網站圖片）

現代科學之母居禮夫人（Marie Curie）曾獲兩次榮譽，她分別在1903年及1911年獲得物理學獎及化學獎。