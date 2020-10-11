朝鮮公開新型ICBM　韓國專家稱或是結合平壤最新導彈技術

朝鮮10月10日舉行勞動黨成立75周年閱兵儀式，並在活動上展示新型洲際彈道導彈（ICBM）和潛射彈道導彈（SLBM）。韓媒報道專家11日分析，新型ICBM似乎是朝鮮結合最新導彈技術的產物。

韓聯社11日引述韓國航空大學（Korea Aerospace University）教授張泳根說，新型ICBM比之前的ICBM「火星-15」（Hwasong-15）更重，這從運載導彈的發射車上可見。他說，運載「火星-15」的發射車有9個車軸、18個車輪，車輪之間尚有空間；運載新ICBM的發射車有11個車軸、22個車輪，車輪間的距離接近，這設計表明，導彈的整體重量已增加。

新型ICBM亦比之前的更長及更粗。張泳根稱，電視畫面顯示新型ICBM的長度比「火星-15」長1至2米，其直徑亦增加30至40厘米。張泳根認為，導彈直徑變大是由於其引擎的更新，「新ICBM是液態燃料導彈。第一節有兩對引擎，第二節看來是配置新引擎。它們或是2019年12月分別兩度測試過的引擎。

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加入「新技術」

張泳根又指出，新型ICBM的前端部分看來相對「火星-15」較尖。他說：「導彈長度加長的原因是因為其前端已安裝加速後推進裝置（暫譯：Post-Boost Vehicle，PBV）。」他形容這項是「新技術」。

PBV被視為是發展中的多彈頭系統中的關鍵技術。多彈頭系統從理論上可讓平壤同時攻擊美國華盛頓及紐約。

擁有上述改變的新型ICBM的射程預期能與「火星-15」相比或更遠。「火星-15」的攻擊距離估計可達12,874公里，代表朝鮮有能力攻擊美國大陸任何一部分。

新SLBM增粗縮短

朝鮮同時在閱兵中展出新型潛射彈道導彈（SLBM）。韓國國防安全論壇（Korea Defense Security Forum）資深分析員Shin Jong-Woo指出，與SLBM「北極星-1」（Pukguksong-1）相比，新SLBM的直徑增加2或3倍，同時它的長度似乎更短，使它能在潛艇發射。