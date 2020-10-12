大阪都構想11月1日再公投　若成功通過大阪市最快2025年消失

日本大阪府行政區改革計劃，亦即「大阪都構想」公投將在11月1日舉行，大阪市在10月12日正式發表相關公告。這是繼2015年大阪第二次舉行的相關公投，若然成功，大阪府將在2025年廢除大阪市，並重新劃分行政區。

圖為5月14日，大阪市公園的大阪城。大阪市11月1日將舉行公投，若成功將府市合併。（Getty）

所謂「大阪都構想」，是區議會執政大阪維新會在2010年代提出的計劃。目的是參考當年廢除東京府及東京市，合併成東京都的區域行政改革。維新會希望透過改革，消除「雙重行政」，即大阪府與大阪市的相互行政干預，達到增加行政效率及降低成本目的。

根據大阪都構想，除了將取消大阪市外，亦會把現時大阪市內24個行政區重新劃分成四大行政區，如同當年東京府市35區重新劃分成23區的情況一樣。

2015年維新會曾發動公投但投票遭否決，以致當年的大阪市長橋下徹宣布不再續任辭職。2019年維新會發動變相公投的「知事與市長互換選舉」成功（知事辭職參選市長，市長辭職參選知事），加上維新會成功拉攏之前反對的公明黨投贊成票，讓維新會認為時機成熟，再提大阪都構想。目前在議會上只餘下自民黨及日本共產黨反對。

投票即將在11月1日舉行，大阪市共220萬名選民均可參加公投。投票結果具約束力，倘若公投通過，大阪市最快2025年將會消失，與大阪府合併。