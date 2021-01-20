拜登就任丨就職典禮手按聖經宣誓非法律規定　傳統發起人原來是他

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-01-20 09:00

美國總統當選人拜登（Joe Biden）1月20日起將接替特朗普（Donald Trump），成為新任總統，他同日會在華盛頓舉行總統就職典禮（Inauguration of the President）。在過往58屆儀式中，有一本書籍老是常出現，它不是美國憲法，而是《聖經》。絕大多數總統當選人宣誓時會手按聖經，甚至打開經書，選擇章節宣誓，不過其中一位先賢選擇章節的理由令人訝異。

總統當選人會在就職典禮上會進行總統宣誓儀式（president's swearing-in ceremony），並發表就職演說（Inaugural Address）。

憲法未有過多提及總統宣誓儀式的過程，只列明總統在履行職務前，應讀出以下誓詞：「我謹莊嚴宣誓（或鄭重聲明），我必忠實執行合眾國總統職務，竭盡全力、恪守、維護和捍衛合眾國憲法。」

倉促下的意外

幾乎每位美國總統在宣誓就職時都會按着聖經。這舉動其實沒有明文規定，只是一項由首任總統華盛頓（George Washington）流傳下來的傳統。

首屆總統就職典禮在1789年4月30日於紐約聯邦廳舉行，華盛頓宣誓時，右手按着聖經，當時聖經翻開的章節是《創世記》第49章第13節，內容是「西布倫必住在海口，必成為停船的海口，他的境界必延到西頓」。

圖為美國首任總統華盛頓1789年4月30日宣誓就任時的畫像。（美國國會圖書館圖片）

這場典禮是美國首個總統就職儀式，是國家的歷史時刻，華盛頓對每項細節理應一絲不苟，因此當他選中《創世記》時，着實會令人猜想是否有什麼含意。不過據國會圖書館所指，這位國父是由於急促匆忙才隨機選這一章。

圖為美國首任總統華盛頓1789年4月30日就職演說的手稿。（美國國會圖書館圖片）

經文意有所指

慣例自此開始流傳，大多數總統都跟從。第32任總統羅斯福（Franklin D. Roosevelt）1933年就任時，美國正值經濟大蕭條，國民對生活充滿恐懼。

羅斯福宣誓時選擇的是《哥林多前書》第13章「我若能說人間的方言，甚至天使的語言，卻沒有愛，我就成為鳴的鑼、響的鈸一般」。他在接着下來的3次總統宣誓時都使用同樣的引文。

第37任總統尼克遜（Richard Nixon）在越戰期間就任，這場戰爭受到當時民眾反對。

尼克遜1969年宣誓時就選擇《以賽亞書》第2章第4節的「他必在萬國中施行審判，為許多民族斷定是非。他們要將刀打成犁頭，把槍打成鐮刀；這國不舉刀攻擊那國，他們也不再學習戰事」。

圖為1969年1月20日美國第37任總統尼克遜在國會宣誓。（美國國會圖書館圖片）

用可蘭經宣誓？

過往亦有些總統在宣誓時沒有使用聖經。

第6任總統約翰・昆西・亞當斯（John Quincy Adams）1825年宣誓時用的是法律書籍。第36任總統約翰遜（Lyndon Johnson）是在其前任甘迺迪（John Kennedy）遇刺的情況下突然就任，身為新教徒的約翰遜在空軍一號上宣誓時，用的卻是羅馬天主教的彌撒書。由此可見，總統其實是可以用其他書籍或宗教經典宣誓。

美國曾有政客用伊斯蘭教的經典宣誓，民主黨前眾議員埃利森（Keith Ellison）2007年宣誓用的就是可蘭經。

圖為2007年1月4日美國民主黨時任眾議員埃利森在華盛頓國會宣誓，他手按着可蘭經。（Getty）

振奮人心的演說

總統宣誓後會發表就職演說。這項活動亦由首任總統華盛頓在1789年開始。

大多數總統會利用演說講述他們對美國的願景，以及為國家定立前進的目標。其中一些演講的說辭更成為名句，例如羅斯福1933年說的「我們唯一要恐懼的就是恐懼本身」，以及第35任總統甘迺迪1961年說的「不要問國家可以為你做什麼，要問自己可以為國家做什麼」。