2020全球最有價值品牌榜Apple續居首　Amazon藉疫情超越Google

研調機構Interbrand本週發表了2020年全球最佳品牌報告，雖然榜單前10名依舊由科技巨頭們主導，但今年爆發的新冠狀病毒（COVID 19）令整體榜單較去年出現較大變化，不少在疫情下大放異彩的企業首度入圍。

Interbrand在報告中提到，這份榜單是依照品牌的財務成績，在決策中扮演的角色，以及市場競爭力等三方面評估排定，且必須有30%以上的營收來自本土以外市場。

縱使受到疫情的猛烈衝擊，今年名列最有價值品牌報告的100間企業，總品牌價值依舊成長9%，超過2萬億美元。Interbrand指出，新冠肺炎讓品牌「強者更强」，科技巨頭的主導地位也更加穩固。

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疫情導致各地實體店面被迫關門，在消費者都避免出門、降低感染風險的思維下，驅動電商蓬勃發展，身為電商龍頭的亞馬遜便是最大獲益者。2020年迄今，亞馬遜股價已成長近7成，並多次喊出擴編人力、加薪，以滿足防疫期間民眾的消費需求。

Google今年則多次捲入隱私與壟斷爭議之中，去年宣布的Fitbit收購遲遲未能通過核准，各國政府也將苗頭對準Google，質疑其在瀏覽器等領域的壟斷地位，本周美國司法部甚至控告Google壟斷打壓競爭、傷害消費者權益，令Google可能被迫分家的猜測四處流竄。

報告中顯示，亞馬遜今年品牌價值飆升60%達到2,000億美元規模，是2020年成長幅度最大的企業，而微軟則以53%成長緊追在後，目前品牌價值達到1,660億美元，略為領先Google的1,654億美元。

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疫情推動排行版塊位移，串流服務排名大躍升、快時尚傾頹

就如同亞馬遜瘋狂的成長，疫情推動這份榜單的板塊位移，串流服務便是其中成長最為顯著者。被視為防疫股代表的Netflix，今年憑藉逾40%的成長上升24個排名來到41名的位置；Spotify也繳出5成成長，排名上升22名至70名。

支付服務也獲得類似的成長動能，PayPal、Visa及Mastercard也分別上升12、10及5名。除了網路購物使用外，也有人擔憂病毒可能經由鈔票擴散，疫情下非現金支付成為許多人的消費首選。

其餘受惠於疫情的品牌，還包括前陣子公布傑出財報、被道瓊指數選為成份股的Salesforce，上升12名至58名；任天堂也因居家防疫趨勢Swtich賣翻天，營收飆漲一倍有餘，讓市值創下歷史新高，排名上升13名至76名。

然而也有品牌因疫情受創嚴重，Zara及H&M兩大快時尚巨頭分別下滑了6、7名，落至35及37名。疫情迫使服裝業者門市暫停營運，Zara曾在6月宣在全球將關閉1,200家實體店；H&M也計劃2021年關閉250家門市。

另外，在第二季滑落3成營收的Uber，今年排行也下降9名至96名，面臨掉出榜單的危機。

YouTube、Instagram空降入列，Zoom乘疫情浪潮捉住榜單尾巴

除了既有玩家的排名變動外，今年也有不少新品牌入榜。視訊會議服務Zoom便乘着疫情下居家辦公趨勢，捉住榜單尾巴成為第100家入圍企業。Zoom本年迄今股價已成長近7倍，儘管曾發生資安防護不夠周密、傳輸經過中國伺服器等爭議，也在後續的更新中一一解決。

而在疫情下使用量暴漲的Instagram及YouTube，其母公司Facebook及Alphabet也在今年放寬披露這兩大服務的財務表現，因而獲得上榜資格成功空降第19及30名。

特斯拉及Johnnie Walker則在今年重回排名。特斯拉在2017年一度入榜，然而沈寂兩年跌出排行後，2020年又度回到榜單奪得40名。特斯拉可說是今年最戲劇性的企業，經過多次大起大落後今年股價仍舊飆漲4倍，隨著上海廠啟用、電動車的產能步入軌道，已成為最受外界看好的電動車業者。

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