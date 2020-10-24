韓國升至48人接種流感疫苗後死亡　官員續稱未發現死因與疫苗關係

韓國近日出現多宗民眾接種流感疫苗後死亡病例，從10月16日至今累計48宗。當地官員表示，由於未有發現死因與接種疫苗之間的關係，決定繼續免費接種流感疫苗計劃，政府部門並認為部分地方政府自行停止接種計劃的做法不可取。

韓國近日發生多宗接種流感疫苗死亡事件，引起關注。圖為施打疫苗示意圖。（Getty）

韓聯社報道，截至10月24日下午1時，有關死亡個案升至48宗，前一天的數字為36宗。8成死者為70多歲或80多歲。

韓國廣播公司（KBS）報道，韓國疾病管理廳已分析26宗個案，在經過驗屍後，韓方發現有13宗的死因是心血管或腦血管疾病。韓國政府仍繼續展開驗屍工作，但有起碼6宗個案不會安排驗屍，其中4宗已確定是死於其他疾病或窒息。

該報道又指，在死亡個案之中，有起碼8宗個案使用同一生產編號的流感疫苗，但政府不認為是疫苗的問題。

韓國醫學會10月22日召開記者會，認為政府應暫停流感疫苗接種計劃（Reuters）

醫學團體看法分歧

韓國疾病管理廳廳長鄭銀敬見記者時則表示，20宗個案的臨時驗屍結果均未有顯示死因與疫苗之間的直接關連，目前未到停止免費接種流感疫苗計劃的階段，她呼籲醫療機構為長者注射疫苗前，先要有仔細檢查。

鄭銀敬表示，衛生部門會密切監察死亡個案與疫苗是否存在任何關聯，專家會展開研究，她又提到今年一共接到1154名民眾報告在接種流感疫苗後出現副作用。

當地醫學團體的看法分歧，韓國醫學會呼籲政府先暫停流感疫苗計劃，至於韓國疫苗學會則主張注射計劃繼續展開。根據政府數字，韓國每年約有3000人因流感有關的併發症而死亡。