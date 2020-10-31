美國大選｜拜登特朗普與Kanye West外　這屆總統候選人還有他們

美國總統大選訂於11月3日，不過你知道嗎？其實有資格參選不只有拜登和特朗普兩人而已，如果加上第三黨以及獨立候選人，這次的總統大選另有19組人選參加（編按：此為美國科羅拉多州選票上的候選人數目，其他州份或有不同），今天就是要來介紹其中5位非常有特色的總統候選人。

# 生日黨／Kanye West就是要選總統的Hip-hop歌手

綽號「肯爺」的美國嘻哈歌手Kanye West早在2015年就放話今年要參選總統，雖然他曾被爆出錯過登記參選時間，不過Kanye West沒有放棄，在7月時創辦了生日黨（Birthday Party，簡稱BDY），並宣佈以該黨候選人參選2020年總統。

▼▼▼Kanye West是名模Kim Kardashian丈夫▼▼▼

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# 自由意志黨／喬根森（Jo Jorgensen）黨內首位女總統候選人

自由意志黨（Libertarian Party）是美國的第三大黨，而喬也是該黨的第一位女性總統候選人。在喬被正式提名的那天，她的支持者引用希拉里2016年的競選口號「我與她同在」（I'm With Her），成為當晚推特的熱搜關鍵字。而根據美國民調（10/15 - 10/27）顯示，喬的支持率目前為2%，僅次於拜登和特朗普。

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# 綠黨／霍金斯（Howard Hawkins）失敗24次也不放棄

現年67歲的霍金斯是一名退休的貨車司機和建築工人，他一直以來都相當關心政治，身兼環境活動家的他同時也是美國綠黨的聯合創立人。雖然霍金斯曾競選24次各種職務，但從來都沒有成功過，不過他完全不氣餒，在2020年再次代表綠黨成為總統候選人。

# 憲法黨／布蘭肯希普（Donald Blankenship）入獄後轉換人生跑道的行政總裁

布蘭肯希普曾經是美國第六大煤業公司，也就是馬西能源（Massey Energy Company）的行政總裁，不過他在2015年因為被指控串謀違反煤礦安全和健康標準，被判入獄1年，並且還要繳納25萬美金（約195萬港元）的罰款。雖然有過前科，但這並不影響唐的政治理想，他在今年仍代表憲法黨競選2020年的總統職位。

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# 獨立候選人／皮爾斯（Brock Pierce）童星、企業家之後還想當總統

你有看過電影《野鴨變鳳凰》（The Mighty Ducks）嗎？當時還只有12歲的皮爾斯就在裏面參演，是一名小童星。不過長大之後，皮爾斯靠着加密貨幣工作搖身一變，成為美國知名的企業家，今年更以獨立候選人的身分角逐總統席位。

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