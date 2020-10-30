美國大選丨累計逾百媒體表態支持拜登　《經濟學人》斥特朗普糟糕

距離美國大選2020只有數天時間，英國媒體《經濟學人》（The Economist）在最新一期封面正式表態支持民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）。迄今表態支持拜登的媒體至少有119間，而支持美國總統特朗普（Donald Trump）爭取連任的媒體則是至少9間，兩者數字相差不少。

《經濟學人》29日以「為何必須是拜登」為題撰文指，特朗普從歷史角度而言是糟糕的總統，再給他4年時間會加深所有他任內造成的傷害，甚至造成更多傷害。

英國周報《經濟學人》10月29日撰文表態支持美國總統候選人拜登。（《經濟學人》Facebook帳戶圖片）

文章指出，對於使美國陷入困難的事情，拜登不是靈丹妙藥，但他是會恢復白宮穩定和文明的好人。

《經濟學人》表態支持美國總統候選人並不令人意外。因為這間歷史悠久的媒體自1980年為共和黨候選人列根（Ronald Reagan）背書後，已曾支持9位總統候選人，包括2016年代表民主黨的希拉里（Hillary Clinton）。

↓想看更多美國民主黨候選人拜登的照片，請點擊放大觀看：

9間媒體支持特朗普

據《國會山》（The Hill）10月26日報道，迄今共有至少119間日報或周報正式表態支持拜登。這些媒體包括《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《今日美國報》等，至於表態支持特朗普的媒體數目則明顯少得多。

支持特朗普的媒體為至少9間，包括《紐約郵報》（New York Post）、《華盛頓時報》（The Washington Times）、《聖巴巴拉新聞報》（Santa Barbara News-Press）、《拉斯維加斯評論報》（Las Vegas Review-Journal）、《言論評論報》（The Spokesman-Review）、《科羅拉多斯普林斯新聞報》（Colorado Springs Gazette）、《波士頓先驅報》（Boston Herald）、《猶太呼聲》（The Jewish Voice）及《猶太新聞》（The Jewish Press）。值得留意的是，在上屆的2016年總統大選，情況同樣是大部分媒體表態支持民主黨候選人，惟最終由特朗普入主白宮。