美國大選2020｜副總統功能是什麼？　角色自20世紀起更為吃重

美國大選2020｜牡丹雖好，終須綠葉扶持。不論是總統特朗普（Donald Trump）還是民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）贏得11月3日大選，當選的人都需要一個副總統幫手。不過副總統除了在選舉中拉票外，他實際工作是什麼，可能很多美國以外的人也說不出。

觀乎歷史，美國憲法制定者亦很可能相對不太重視這個被指是「聯邦政府中最不為人知、最荒謬、最常被忽視的」官職，因為該國先賢在1787年制定憲法時，幾乎是事後才創造副總統職位。

最初制度：敗者為副

據憲法最初設立的選舉制度，總統由選舉人團（Electoral College）選出，每位選舉人要投兩票，其中一票必須投給不是選舉人所屬州份的居民。得票最多為總統，第二多為副總統。因此被選出的二人有機會會政見不合。

這個制度在1800年出現問題。當時兩位總統候選人傑斐遜（Thomas Jefferson）和伯爾（Aaron Burr）獲得的選舉人票票數相同，依照憲法規定，會交由眾議院從二人中選出一人作總統。不過眾議院經過35輪投票，仍未有一人能取得大多數選票成為總統。最終有議員改變主意，才打破僵局，令傑斐遜當選。國會其後通過美國憲法第十二條修正案，建立現時制度，讓選舉人分別投票給總統及副總統。

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兼任參議院議長

憲法設立副總統職位，主要是為了在總統出事或辭職後，有繼任人接班。憲法亦很少在副總統職責上着墨。根據美國憲法，副總統其實只有兩項工作，一是作為參議院議長，每當票數平手時投下分勝負一票；另一項是在總統大選後，負責在參議院主持選舉人團的點票。說穿了其實副總統就只有一項工作，就是做參議院議長。難怪開國元勛舍曼（Roger Sherman）說：「如果副總統不擔任參議院主席，他會失去工作。」

最大權力的副總統是？

副總統職務在1953年尼克遜（Richard Nixon）上任後有所轉變，其工作重心開始由立法機關轉移到行政機關。尼克遜任內出席內閣會議，並代表時任總統艾森豪威爾（Dwight D. Eisenhower）出訪多國。在尼克遜、福特（Gerald Ford）及卡特（Jimmy Carter）先後擔任總統的時期，他們副手逐步變成沒有部長職務的總統顧問。

副總統的權力在切尼（Dick Cheney）2001年就任時可謂發揮到極致。這位被喻為史上最有權力的副總統從一開始就手握權柄，他帶領總統過渡（presidential transition）的工作、為上司小布殊（George Bush）挑選關鍵的內閣成員，並在任內監督多個政策領域，甚至推動伊拉克戰爭。

圖為2000年7月13日，美國時任副總統切尼出席共和黨全國代表大會時，向支持者揮手。（Getty）

與總統「拍住上」

副總統除了分擔總統職務，充當其左膀右臂外，亦可以是總統的「靈魂伴侶」。美國曾出現關係非常良好的拍檔，例如奧巴馬（Barack Obama）和拜登，二人的「兄弟情」（bromance）曾在網絡上掀起熱潮。

拜登2009年擔任副總統後，獲得時任總統奧巴馬委以重任，負責處理棘手的槍械管制，亦有份參與《2009年美國復蘇與再投資法案》。曾任36年參議員的拜登在國會內很有人脈，他和共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）在奧巴馬時期共同努力，彌補民主黨控制的白宮與共和黨在國會領導小組之間的分歧。

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+ 4 + 4 + 4

拜登和奧巴馬私下情同手足。奧巴馬更在2017年1月12日即將卸任前，頒發美國平民最高榮譽獎「總統自由勳章」予拜登，並指他是對自己及美國人民最好的選擇，令拜登不禁落淚。

↓拜登接受「總統自由勳章」時的片段

副總統負責的職務多與少，很大程度都由總統決定。兩位總統候選人拜登和特朗普年事已高，加上美國2021年面對的問題不少，故此無論誰人上任，相信都難以獨力應付繁重的國務，預料未來總統的副手承擔的職務不會少。