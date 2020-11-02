特朗普贏這州大半機會連任？拜登得此州做硬總統？

美國大選202011月3日舉行，受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，大量選民選擇提前投票，不論是親身前往票站或是郵寄投票。因郵寄投票點票需時，今屆的總統大選點票結果可能需延遲數天甚至一個多星期才公布。不過這不代表大選當天就沒甚麼可看，因有一個關鍵州分———佛羅里達州，相信會較早公布結果，加上其傳統的「風向標」作用，可提前預料勝負。

圖為10月26日佛羅里達州一毎站，職員在處理提早郵寄投票的選票。（Getty）

佛羅里達州是美國傳統的搖擺州份，掌握29張選舉人票，是全美第三多。由於區內有大多移民，選民結構複雜，佛州選戰結果往往難以預測。2016年特朗普（Donald Trump）成功拿下佛州，成為總統。

開票前數周已可點票

這次佛州最值得留意，除了是因為選舉人票多外，佛州也是少數容許提早點票的州份。佛州早在10月開始接受提前投票時，已陸續點算投票結果。因此預期可以在開票瞬間，公布大部分提前投票的結果。

這意味在香港時間的11月4日，佛州會成為最早出現投票結果的州分之一。我們或很快可知這29張選舉人票究竟會落入拜登（Joe Biden）還是特朗普手中。

圖為10月27日，佛羅里達州一個投票站。有大批市民排隊等候提前投票。（Getty）

90%確率的風向標州

同時佛州是傳統被稱為「風向標州」（Bellwether State），所謂「風向標」是指傳統某個候選人在該州勝出，該候選人就更有機會在整場大選中勝出；以往統計發現這個組合發生次數愈多，該州就愈能成為風向標。

俄亥俄州自1964年以來，所有大選都能準確預測大選結果，準確度高達93.5%，因此又稱為最大的風向標州，其次就是91.3%的佛州，不可忽視。

最終決勝要看賓州

另外，同是關鍵搖擺州分的賓夕法尼亞州，則因為規定在開票當日才能點票，因此預料不一定可在當日完成。假若兩名候選人無法分出勝負，賓州的最後結果可能會成為決勝關鍵。

賓夕法尼亞州選舉官方未有提供預計時間，若真的需要待賓州點票決勝負，那代表大家要再稍等一會兒了。