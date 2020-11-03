美國大選2020｜拜登籲選民投票結束混亂　Lady Gaga為拜登站台

美國大選2020即將舉行，總統特朗普（Donald Trump）及民主黨候選人拜登（Joe Biden）趁着最後機會拉票。拜登11月2日前往俄亥俄州拉票，呼籲選民投票以結束美國這一場「混亂」。

拜登表示，特朗普是時候執拾包袱回家：「我們已受夠了混亂！受夠了他的Twitter帖文、他的歧視、他的失敗、及不負責任。」

拜登後再前往賓夕法尼亞州匹茲堡，Lady Gaga為拜登站台。Lady Gaga穿着一身黑衣，和一個寫着大字「VOTE」投票的口罩，之後她脫掉外套換上白色上衣，在現場為拜登唱歌拉票。

圖為11月2日，Lady Gaga為拜登在賓夕法尼亞州匹茲堡造勢大會站台。（Reuters）

特朗普在得知Lady Gaga為拜登站台後，在Twitter上帖文攻擊指Lady Gaga是「反水力壓裂先鋒」，因此可見「拜登上台後會令水裂壓力消失」，令能源格價急升。

Lady Gaga隨即回覆稱，真高興「自己可以免費在特朗普腦中留下印象」，同時反問什麼是水力壓裂。Lady Gaga雖然是知名巨星，但過去甚少提及與水力壓裂相關的東西。

水力壓裂法是採集頁岩油和頁岩氣的方法之一，在賓州常用。特朗普指責拜登上台會取締水力壓裂，破壞當地能源產業和經濟。拜登多次反駁他會保存當地水力壓裂，但不會再容許新採擴，並會推動綠色能源轉型。