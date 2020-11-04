【新冠肺炎】阿爾及利亞總統特本確診染疫　病情好轉中

上周前往德國並入院的阿爾及利亞（Algeria）總統特本（Abdelmadjid Tebboune）11月3日被確認患上新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。總統府3日發聲明稱他在一個專科醫院就醫，聲明稱他對治療有反應，情況逐步好轉。

特本已年屆74歲，而且重度吸煙。

在特本不止一名幕僚疑似染疫後數天，前者實行自主隔離，10月28日入住首都阿爾及爾（Algiers）一家醫院，之後乘飛機前往德國。

特本抵德時，政府稱他是進行身體檢查，如今他確認染疫，終結外界多天以來的猜測。

他人在外地，亦會令國內經濟改革進度受影響。改革的目的是減低該國對石油收入的依賴。

現年74歲的特本在阿爾及利亞陷入數十年來最大政治危機時上台，2019年12月上任。該國2019年發生大型示威，示威者要求時任總統布特弗利卡（Abdelaziz Bouteflika）下台，以及反對軍方干政。布特弗利卡在2019年4月辭職。特本在軍方支持下上台。

特本推動修憲，想藉此平息國內紛爭。修正案11月1日在公投中以66.8%的贊成票通過，不過投票率相當低，僅23.7%。修正案內容涉及加強公民權利和自由、對現行領導機構權力重新進行分配、打擊腐敗以及提高執政透明度等。