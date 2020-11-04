美國大選2020｜特朗普領先五大搖擺州份　拜登取「紅州」亞利桑那

2020年美國大選的點票過程正酣。目前民主黨候選人拜登以213張選舉人票領先特朗普的174張。

拜登領先之勢，主要是因為香港時間中午12點左右，西岸三大州加州、俄勒岡、華盛頓州先後開票，一共74張選舉人票盡數納入拜登手中，以致現時拜登看似遙遙領先特朗普。

另外，拜登在去年投給特朗普的深紅州亞里桑那州（11票）取得顯著領先優勢，已開票76%，領先特朗普約8個百分點，取下此州應無難度。該州靈魂人物、已故共和黨參議員麥凱恩（John McCain）的遺孀早前公開支持對手拜登，令亞里桑那州「轉藍」的機會大增。

亞利桑那州前參議員麥凱恩的退伍軍人身份深受全國敬重，是共和民主兩黨皆欽佩的政治人物。（Getty Images）

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不過，現時並不能判特朗普為輸家，皆因他已幾乎篤定奪下的德州（38票）、仍然未計入官方統計之中。

更加重要的是，五個關鍵搖擺州的情況，依然傾向特朗普，這就是特朗普「形勢大好」之所在：

北卡羅萊納州：目前已開票95%，特朗普現時約領先1.3個百分點。

賓夕法尼亞州：目前已開票58%，特朗普現時約領先15個百分點。不過匹茲堡、費城等大城市的親民主黨票數陸續出爐，預料差距會進一步收窄。

艾奧瓦州：目前已開票87%，特朗普領先約7個百分點，幾乎鐵定取下此州。

威斯康星州：目前已開票68%，特朗普領先約5個百分點。

密歇根州：目前已開票53%，特朗普領先約10個百分點。

賓夕法尼亞州，特朗普的支持者高舉「做多四年」的手勢。（AP）

然而，賓州、威斯康星州和密歇根州考慮到很大部分郵寄選票仍未點算，上述州份的最新形勢依然存在一定變量。

不過，觀乎現在特朗普在此五州均有一定的領先幅度。所以，今天之內，特朗普的總選舉人票數上後來居上反超拜登的可能性頗大。而拜登現時的大幅領先，也許將只會維持半日而已。