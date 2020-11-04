美國大選2020｜20年前車可鑑　電視台在選舉夜防犯錯不鬥快報結果

美國大選2020民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）決戰現任總統特朗普（Donald Trump）的總統選舉11月3日登場，各家電視台新聞部主管在籌備選舉夜時，謹記20年前戈爾（Al Gore）對決小布殊（George W. Bush）那一場不堪回首的教訓。

路透社訪問美國5大新聞網高層對於選情之夜的計劃，並於10月12日公布專訪內容。他們強調重點將放在克制不求快，並對未知部分保持透明度，傳達讓人安心的訊息，意味緩慢的選舉結果不會出現危機。

各大電視台在2000年大選之夜現場轉播開票預估結果，搶快宣布時任副總統戈爾拿下關鍵的佛羅里達州（Florida）並成功當選總統，卻在凌晨改口稱共和黨總統候選人小布殊才是下屆總統。兩人票數不相上下，戈爾最後承認敗選。選舉結果最後是在選後1個多月才確定。選舉之夜唯一的輸家是賠上自家聲譽的電視台。

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霍士新聞（Fox News）是當時起初宣布戈爾當選的新聞台之一，該媒體主席華萊士（Jay Wallace）稱：「我覺得2000年仍有些（陰影）在所有人身上徘徊。」「（儘管）新聞台同樣競爭激烈，（但）你清楚你是在預測總統當選人，你絕對不想在這樣的事上犯錯。」

全國廣播公司（NBC）主席奧本海默（Noah Oppenheim）說，選情之夜「不會是關於故事情節、敘述故事、預測或者預言，」「這將是關於：『我們在任何特定時刻（確實）知道什麼（資訊）』，和謹守聚焦在這些事實上」。

哥倫比亞廣播公司（CBS）主席Susan Zirinsky則表示，重點是要幫觀眾準備好幾套選舉之夜可能發生的劇本。她形容「這場選舉完全無法預料」。