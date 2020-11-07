美國大選2020｜選票需核實才點算　賓州今天難有最終結果

美國大選2020點票持續，目前多個關鍵州份仍然在點票，未能宣布最終結果。賓夕法尼亞州指出票站會在11月7日公布更多票數，但距離完成點票還有距離，因為每張選票都要經確認才會計算在內。

圖為11月6日，賓州費城一個票站正在點票的情況。（Reuters）

賓州費城官員表示，他們預料可以在7日公布新的2000至3萬張票數結果，餘下的4萬張票還需要數天時間處理。

官員指出，點票會如此緩慢的主因是餘下的選票主要分為3類：選票來自軍人、海外選民、及「臨時選票」，它們全都要經檢查和核實。所謂臨時選票是指一些申請郵寄選票但後來決定親自投票的人，或是投票資料需要覆查等的選票。

大選日後才接收的選票未有計算

特朗普（Donald Trump）及共和黨指責賓州容許接收在大選日才寄往票站的選票，官員表示他們已要求大選日後才接收的選票分開處理，等待最高法院的處理，點算的數字並無計算在目前的總票數內。

賓州州務卿布克瓦爾（Kathy Boockvar）指出，不相信在大選日才寄往票站的選票，最終會影響大選結果。她表示目前一些大型票站每天只收到了約500張這樣的選票，整體數量十分少，除非點票非常接近，否則不足以影響結果。

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喬治亞州短期難有結果

同樣的情況也發生在喬治亞州，喬治亞州官員表示，難以在短期內公布最終點票結果。由於兩名候選人票數十分接近，將可能需重點核實。

截至香港時間早上11時，賓州已完成98%點票，拜登以接近2萬票領先，兩人相距0.3個百分點；喬治亞州已完成99%點票，拜登以約4000票領先，兩人相距不足0.1個百分點。