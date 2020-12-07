【新冠肺炎】美國感恩節防疫失手留院人數創紀錄　死亡率料將走高

儘管美國衛生官員呼籲人們避免在感恩節假期出遊或探親，公路一樣車水馬龍，機場內還是人頭湧湧。假期過後的確診感染數字及住院人數正在持續上升，預期2至3周後，死亡率亦會增加。

美國疾病控制和預防中心（CDC）5日公布的最新數據顯示，全美4日報告新增冠病確診病例214,099個，新增死亡病例2,439個。單日新增個案的數字將7天平均數推至有紀錄以來最高，即179,410個；7天平均死亡個案1,981個，為4月以來最多。

染疫人數增加，自然會部分反映在住院人數增加之上。由美國志願人士營運的冠狀病毒跟蹤項目（COVID Tracking Project）所公布的數據，自10月1日以全國住院人數已增3倍。美國目前有101,190人留院，為疫情在美國爆發以來最多。感恩節期間美國的人口流動，顯然會增加人們染疫以至住院的風險。

COVID Tracking Project在Twitter推文指出：「我們仍然應該假設，這些高發病率和死亡人數中的許多是由於假期效應造成的。國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）也說：「（民眾參與）與感恩節假期有關的旅行、家庭聚會及室內社交聚會時，有時不戴口罩。因此由現在開始，有2至3周會是（疫情的）高峰。」

美國新冠肺炎疫情：圖為11月12日，民眾在明尼阿波利斯－聖保羅國際機場接受病毒檢測。（AP）

CDC在12月4日發布疫情每周摘要中指出，截至11月28日的第48周，整體每周住院率處於疫情在美爆發以來最高點，尤其是年屆65歲或以上者住院率更是急增。

機構稱從死亡證數據看來，第48周死於新冠肺炎人士的比率為12.8%，較第47周的18.6%下降，但仍處於大流行的門檻（6.4%）之上，此外CDC認為，當有更多數據通報過來後，在10初至11月中之間7周死於新冠肺炎人士比率會增加。

美國新冠肺炎疫情：圖為11月29日，國家過敏症和傳染病研究所所長福奇在白宮出席記者會。（Reuters）

防疫失敗的後果

11月26日是美國的感恩節，往後數天都是假期。自11月28日起美國的入院率已升近12%。

新華社6日在報道指出，數據顯示，檢測、確診個案及死亡個案通報因感恩節假期有所積壓而延遲呈現。在更多死亡證被處理後，美國死於新冠肺炎人士比率將會上升。

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數字即使未完全反映出來，多處醫療系統將進一步承受重壓。這將導致一些地方須祭出劇烈及嚴酷的措施，例如居家令、關閉場所，以及暫停活動等。

例如美國時間6日推出為期至少3周「居家令」的加州，是因當地衞生部5日說，加州很多地方的深切治療部的容量（處理病人的能力）已低至或低於15%的門檻。包括洛杉磯縣的南加州（Southern California），以及位於中加州包括12個縣的聖華金瓦利（San Joaquin Valley）地區都是低於15%。