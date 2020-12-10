【諾貝爾獎】世界糧食計劃署獲頒和平獎　指2.7億人面臨饑荒

聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme，WFP）在12月10日獲頒發2020年諾貝爾和平獎，該署呼籲大家關注糧食供應問題，指全球有大約2.7億人面臨饑荒困境。

受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，原本在挪威首都奧斯陸（Oslo）市政廳舉行的頒獎禮改以網上形式進行，WFP執行幹事比斯利（David Beasley）在羅馬的總部接受獎項。

他表示，全球遭遇不少戰爭、氣候變化、饑荒成為政治和軍事武器，疫情肆虐令情況雪上加霜，估計有2.7億民眾面臨無法果腹的情況。比斯利指出，如果各國沒法處理民眾的需要，所引起的饑荒會令新型冠狀病毒疫情顯得相形見絀，而且在這批人士之中，其中3000萬人是完全倚賴大家才可生存。

WFP是根據1961年第16屆聯合國大會和第11屆聯合國糧農組織大會的決定成立，並由聯合國和聯合國糧農組織共同創辦，自1963年正式運作。在2015年，聯合國決定把消除飢餓視為可持續發展的目標之一，WFP成為聯合國實現這個目標的主要方法。直至今天，WFP是世界上最大的人道主義組織之一，而該署在10月9日獲諾貝爾委員會公布成為今年和平獎得主，表揚對方「協助在戰亂及貧困的人們對抗飢餓」。

除了和平獎，其他諾貝爾獎包括醫學、物理、化學、文學及經濟學獎亦會改在網上舉行。