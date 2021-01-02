新冠肺炎丨東京新增814人確診　首都圈要求中央宣布「緊急事態」

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日本的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續，東京都及3個首都圈的縣政府1月2日下午會要求中央政府宣布「緊急事態宣言」，務求減少劇增的感染個案。

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日本放送協會（NHK）2日報道，都知事小池百合子及埼玉縣、千葉縣和神奈川縣的縣知事會會見經濟再生擔當大臣西村康稔，請求中央政府宣布「緊急事態宣言」。

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東京都疫情嚴峻，確診個案2020年12月31日新增破紀錄的1,337宗，是當地單日個案首次突破1000宗。都政府2日公布的數字顯示，當地在2日新增814人確診，是繼12月26日的949人確診後，數字第二最多的周六。

報道指，小池百合子及埼玉県知事大野元裕都認為，感染率正處於爆發性上升的邊緣，並對醫療系統可能構成嚴重負擔，因此要求中央政府盡快向首都圈地區發出「緊急事態宣言」，減少當地的人流，從而達至阻止疫情擴散的目標。

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