新冠疫苗丨以色列接種比例冠絕全球　提早開始採購建功

以色列有逾10%民眾已接種首劑新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，該國截至1月2日，每100人就施打了12.59劑疫苗，比例為全球最高，遠超於排第2的巴林以及最先開始接種的西方國家——英國。

英國牛津大學的「用數據看世界」（Our World In Data）網站的資料顯示，截至1月2日，人口約900萬的以色列，每100人就已施打12.59劑疫苗。巴林排第二，為3.53劑，英國及美國跟隨其後，分別有1.47劑及1.28劑，中國雖排第6（0.31劑），但施打疫苗的數量是全球之冠。

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以色列接種率之所以全球第一，與其進取的採購工作有關。衞生部長埃德爾斯坦（Yuli Edelstein）1日稱，國家率先與藥廠談判，而且相關公司因為以色列醫療保健組織（HMO）在效率和收集可靠數據方面的聲譽，而有興趣向以國供應疫苗。

該國人口相對其他國家少而稠密，加上有一個集中的醫療系統，亦是讓人較易取得疫苗的原因。法例規定，所有公民一定要在國內4間醫療保健組織的其中1間登記。

哈達薩醫學組織（Hadassah Medical Organization）臨床微生物與傳染性疾病部門主任摩西（Allon Moses）指出，以色列的醫療系統令國家更容易透過電郵接觸全體民眾，並建議他們預約。