海合會峰會　解決卡塔爾斷交僵局「和解大會」

第41屆海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會、GCC）首腦峰會1月5日在沙特阿拉伯歐拉（Al-Ula）舉行。科威特此前宣布，沙特與卡塔爾4日重啟雙方海陸空邊境，結束3年以來的斷交。半島電視台（Al Jazeera）5日報道，預料峰會預示修正關係的新一章及初步結束區內的危機。

海合會成立於1981年，它促進成員國之間的經濟、安全、文化及社會合作，每年也會舉行峰會、以討論合作及地區事務。成員國為巴林、科威特、阿曼、卡塔爾、沙特及阿聯酋。

圖為1月5日，海灣阿拉伯國家合作委員會成員國的領袖在沙特阿拉伯歐拉出席峰會時合照。（Reuters）

斷交原因

沙特、阿聯酋、巴林及埃及在2017年6月與卡塔爾斷交，又實施禁運及封鎖。他們指控卡塔爾與伊朗走得太近，以及支持恐怖組織。卡塔爾強烈否認並指控鄰國攻擊其主權。

重新團結

沙特通訊社4日稱，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）強調，峰會會重新團結海合會成員國。他5日公布，成員國已達成「團結一致及穩定」的協議，以結束與卡塔爾3年來的外交爭議。

卡塔爾國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani）5日抵達沙特、親身出席峰會，是自2017年來的首次。

要解決的事

阿聯酋外長加爾賈什（Anwar Gargash）2020年12月22日在Twitter上指，海灣地區的政治以及社會氣氛是期待結束卡塔爾危機。惟他抱怨卡塔爾媒體的行為。

半島電視台提及，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情是另一項峰會要討論的事。這將會測試作為聯合的集團、能否真正克服疫情帶來的挫折。此外，外界亦預料成員國會商討克服疫情影響的方法及令經濟復蘇的計劃。