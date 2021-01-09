波音737-500｜印尼三佛齊航空客機確認墜毀　漁民曾聞爆炸聲

一部原定由雅加達飛往坤甸（Pontianak）、載有62人的印尼三佛齊航空公司（Sriwijaya Air）客機1月9日失去聯絡，懷疑已經墜毀。印尼交通部確認客機已墜毀。

印尼國家交通安全委員會（National Committee for Transportation Safety）官員稱，已發現疑是屬於客機的殘骸。現場有漁民稱，事發時聽到爆炸聲。

半島電視台1月9日引述一名地方官員Surachman向印尼羅盤電視台稱，有漁民在雅加達以北水域找到看來是飛機殘骸的物件。路透社9日引述名為Nurhasan漁民向當地媒體稱，他和其他船員找到幾塊金屬。

CNNIndonesia.com引述一位名為Zulkifli的保安官員稱：「我們在水中找到一些電線、一條牛仔褲的碎布、一些金屬。」

路透社引述新聞影片稱，已有乘客家屬來到機場淚流滿面地等待最新消息。

有報道航空新聞的Twitter帳戶AIRLIVE稱，機上有2名機師、4名服務員、46名成人、7名兒童、3名嬰兒。

From passengers list of flight #SJ182 we received

Pilots: 2

Flight attendants: 4

Adult: 46

Child: 7

Infant: 3

Total: 62

Updates: https://t.co/gjxIxEFqEd — AIRLIVE (@airlivenet) January 9, 2021

想看更多現場圖片，請點擊放大觀看：

涉事飛機航班編號為SJY182，從雅加達蘇加諾-哈達國際機場（Soekarno-Hatta International Airport）起飛，原定飛往坤甸，即西加里曼丹省首府。機程全程為90分鐘。

根據包含在追蹤數據內的登記資料，涉事客機齡27年，可載約130人。

根據航機追蹤網站Flightradar24在其Twitter帳戶發文稱：「客機起飛後4分鐘失去聯絡。它是1分鐘向下墮逾1萬呎。」．

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN — Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021

↓ 有人聲稱飛機殘骸已被發現

BREAKING Small wreckage from the location of where Sriwijaya Air Flight 182 (PK-CLC) Boeing 737-500 is reported missing has been found near Thousand Islands, Indonesia pic.twitter.com/GXzqeBpKRo — Air Disasters (@AirCrashMayday) January 9, 2021

印尼交通部發言人伊拉瓦蒂（Adita Irawati）稱，客機最後一次與控制塔聯絡是在下午2時40分（香港時間下午3時40分）。

↓下圖為航空公司網站上展示的波音737-500型號客機：

↓一名看來是從是航空業的網民轉發Flightradar24的圖片，稱情況看來不妙：

While I'm hoping for the best, but I have to be realistic.

This... DOES NOT look good at all. #PKCLC #SJ182 #SriwijayaAir pic.twitter.com/nlOsWUCKs1 — Gerry Soejatman (@GerryS) January 9, 2021

航空公司在回應事件時說，會在取得更多資訊後才發表聲明。

三佛齊航空曾是印尼國營航空公司嘉鲁達印尼航空公司（Garuda Indonesia）屬下公司，2019年11月起已不附屬於印尼嘉魯達。它主要經營印尼國內航綫，亦有少量國際航班。

Aviation24網站9日引述印尼媒體報道稱，飛機在印尼千島群島（Kepulauan Seribu／Thousand Islands）一個無人島上墜毀，惟網站稱仍在尋找可供對照的另一消息來源。

印尼是全球最大的島國，人口多逾2.6億。該國因為海上、陸上、空中交通災難常見而常出現在新聞版面。除了渡輪經常超載、老舊的基建以及政府在安全標準上疏於執法，是導致意外頻生的原因。