一分鐘看世界｜新冠病毒變種增？拜登動作多、巴西批准用科興疫苗

今天是1月18日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：

巴西批准緊急使用中國科興及英國阿斯利康疫苗

巴西國家衞生監督局1月17日批准由中國科興生物研發的新型冠狀病毒肺炎疫苗，以及英國阿斯利康製藥公司和牛津大學合作研發的新冠肺炎疫苗。巴西政府計劃本周開展國家疫苗接種計劃，但注射疫苗的地點仍在等待阿斯利康發送疫苗。聖保羅州長多里亞表示，可能立即開始為民眾接種疫苗。

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+ 9 + 9 + 9

變種新冠病毒蔓延

美國疾病控制和預防中心1月15日警告，最初於英國發現的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）變種病毒株B.1.1.7有機會於3月前成為國內主要病毒株。而俄亥俄州的研究人員13日已公布發現2種新的變種病毒株，變種病毒株20C-US更是美國特有，國內約一半患者感染這病毒。此外，日本10日表示，在4名來自巴西的旅客身上檢測出新變種病毒株，科學家相信，這種變種病種株自2020年7月起已開始在巴西傳播……（點擊了解更多）

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美總統就職禮惹關注

美國候任總統拜登（Joe Biden）1月20日宣誓就職。總統就職典禮是美國的盛大儀式，但的因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情及暴力衝擊國會事件影響，將與過去的不一樣。執法部門已在華盛頓加強布防。拜登在準備在當天亮相同時，準備處理一堆工作，包括簽署10多項行政命令（料包括取消特朗普的政策）、公布新政。此外就是處理特朗普留下的爛攤子。被拜登提名擔任印太協調員的坎貝爾說，中美關係應這樣尋求改善……（點擊了解更多）

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WhatsApp自找麻煩？

即時通訊應用程式WhatsApp在1月6日發出「最後通牒」，要求用戶同意將帳戶的個人資料與Facebook共享，此舉令用戶發起杯葛潮。「轉會潮」導致加密通訊應用程式Signal在6日至10日期間用戶數量激增。WhatsApp終在15日宣布延長用戶接受條款的限期。美國新政府要就着制衡科網企業向大眾提供令人滿意的答案......（點擊了解更多）

↓相關圖輯：WhatsApp新條款迫用戶出賣資料給Facebook 一文看清8大魔鬼細節

+ 5 + 5 + 5

特朗普兩遭彈劾

美國眾議院通過彈劾總統特朗普（Donald Trump），美聯社1月14日報道，參議院的彈劾審訊或於20日候任總統拜登（Joe Biden）宣誓就職當日舉行。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，若參議院通過彈劾，將提出議案禁止特朗普再次出任公職，即阻止他在2024年再參選。特朗普未來的命運或取決於共和黨的選擇，他成為全國史上首位被彈劾2次的總統，民主黨創造的歷史，或正中特朗普下懷……（點擊了解更多）

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德國基民盟新黨魁

德國執政的基督教民主聯盟（CDU）1月16日在黨代表大會選舉新主席，北萊茵－威斯特法倫州（Nordrhein-Westfalen）州長拉舍特（Armin Laschet）當選，他將有機會在秋天大選角逐聯邦總理寶座。他被視為現任總理默克爾（Angela Merkel）的忠實支持者，德國難見巨變。無論何人接任黨魁或總理，後默克爾時代的德國保守主義政治都會經歷不小的波折……（點擊了解更多）

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