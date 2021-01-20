美媒：梅拉尼婭支持度創新低　成民望最低第一夫人

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-01-20 18:00

美國有線新聞網絡（CNN）1月17日公布民意調查結果，顯示總統特朗普（Donald Trump）妻子梅拉尼婭（Melania Trump）的支持度創紀錄以來最低。

CNN有份參與的民意調查自第37任美國總統尼克遜（Richard Nixon）年代起詢問國民對第一夫人的支持度。

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▼衣着甚有品味的梅拉尼婭，被指穿搭包含「時裝密碼」，請點擊以下圖輯一同解謎：

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最新調查由SSRS民調公司及CNN共同負責，當中顯示梅拉尼婭離任前最後的支持度為42%，不支持度為47%。今次調查得出的不支持度是梅拉尼婭任期內最高的。

平均第一夫人最後的支持度在梅拉尼婭之前為71%，不支持度為21%，平均浄支持度有正50個百分點。

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今次調查在1月9日至14日期間透過固網電話及手提電話，隨機訪問1,003位受訪者，誤差範圍為正負3.7個百分點。

▼美國準第一夫人吉爾的穿衣之道，雖然不是類似梅拉尼婭的華麗，大方得體，且被指借個人穿搭傳達訊息。：