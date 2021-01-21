拜登就任丨克林頓疑在新總統演說時打瞌睡

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-01-21 17:24

全球及美國有數以百萬計民眾1月20日關注美國總統拜登（Joe Biden）的就職典禮，不過這緊張時刻似乎未能吸引在場的前總統克林頓（Bill Clinton），有眼利網民發現他疑似在拜登演說時打瞌睡。

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現場鏡頭拍攝到克林頓在拜登演說期間閉目，雖然片段只有數秒，克林頓亦在鏡頭移走前睜開眼，不過已迅速引起社交媒體上的熱烈討論。

↓克林頓在拜登演說期間閉目

曾任前總統特朗普（Donald Trump）副助理的戈克（Sebastian Gorka）在Twitter指：「拜登只是剛開始說話，克林頓已睡着。」亦有Twitter網民表示，如果聽拜登發言，自己會睡得很好。

↓戈克在Twitter發文

Biden only just started talking and @BillClinton’s already asleep. pic.twitter.com/YYDzySCwe8 — Sebastian Gorka DrG (@SebGorka) January 20, 2021

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74歲的克林頓過去亦曾被發現於重要場合睡着，其中最著名的一次是在他出席前總統列根（Ronald Reagan）的葬禮上。

↓克林頓2008年在教堂出席馬丁路德金紀念日禮拜儀式時睡着