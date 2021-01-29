新冠疫苗｜Novavax對南非變種病毒有效率偏低　僅49.4%

撰文： 何文翰 許懿安 最後更新日期： 2021-01-29 17:26

美國生物科技公司諾瓦瓦克斯醫藥（Novavax）1月28日稱公司在英國進行新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗的第三期臨床研究，發現其有超過89%有效率（efficacy rate）。不過疫苗在南非進行的另一項較小型的試驗中，有效率僅49.4%。

Novavax是一間少為人知的公司，由美國「曲速行動」（Operation Warp Speed）支持進行疫苗研發。

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Novavax指，英國的研究結果顯示，疫苗有效率約為89.3%。報告亦提到它對英國變種病毒的有效率達85.6%。

南非的試驗在2020年9月至2021年1月中進行，規模較英國細，參與者4,400人。疫苗在這個試驗中的有效率為49.4%。

《紐約時報》28日稱，包括英國、南非、美國及墨西哥的試驗在內，科學家迄今已分析的個案中，差不多全是被先在南非發現的B.1.351病毒株感染。數據亦顯示，參加試驗的人即使已患過新冠肺炎，仍被B.1.351感染。

南非的試驗並非為用於得出，關於疫苗保護力有多大的準確結果，但已足以令Novavax行政總裁Stanley Erck稱結果令人有點意外，並稱「您將需製造新疫苗了。」

公司已為南非變種病毒「度身訂造」新疫苗，稱快將進行試驗。