新冠肺炎丨歐盟實施疫苗管制　屬另一種疫苗國族主義

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-01-31 16:36

歐盟早前宣布「疫苗禁令」，限制疫苗出口，引起英國及其他國家不滿。世界衛生組織批評這是「疫苗國族主義」，加劇全球不平等現象，更會助長疫情蔓延，放緩全球經濟恢復步伐。

圖為英國泰恩一間疫苗注射中心的阿斯利康新冠疫苗，阿斯利康公司因與歐盟簽署的秘密協議但無法滿足疫苗需求而捲入風波。（Reuters）

歐盟的疫苗出口限制，緣於歐盟與阿斯利康製藥（AstraZeneca）簽署的秘密協議。據協議內容阿斯利康須兌現對歐盟的承諾，才能把疫苗出口到歐盟以外的國家，否則歐盟有權限制其疫苗出口至其他國家及地區。

英國牛津大學參與阿斯利康疫苗研發，結果因英國脫歐首當其衝，其中亦因牽涉北愛爾蘭邊境限制，惹來英國及愛爾蘭強烈不滿。在抗議下歐盟承認有關限制措施是個「錯誤」，撤回有關限制，改由歐盟各成員自行決定是否限制出口。

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「歐盟優先」的表現

2020年5月美國前總統特朗普（Donald Trump）表示美國政府有權預購最大數量疫苗，而且美國對自行開發的疫苗有優先使用權。當時法國率先對此表示不滿，總理菲利普（Edouard Philippe）表示疫苗是世界公共財產，政府甚至召喚了當時因接受了美國資助研發，和應美國有優先疫苗使用權的賽諾菲製藥（Sanofi）抗議。

但現時歐盟的行為，與特朗普當時所喊的「美國優先」類同，在歐盟簽署的秘密協議中，限制疫苗出口就是一種「歐盟優先」的表現。

在疫苗開發之際，爭先成為第一個成功開發的國家，被稱為是疫苗國族主義的表現。在今天疫苗開發完成，但因供應出現阻滯，搶購疫苗優先讓國民使用，成為另一種的疫苗國族主義。

圖為1月29日，法國南特一間注射中心，醫護人員正準備着新冠疫苗。（Reuters）

訂購疫苗至國家人口數倍

事實今天一些富有國家大量購入疫苗至囤積的程度，反映貧富國家的差距，歐盟也是其中一份子。歐盟的疫苗總訂單高達16億劑，足夠分配全歐盟人口3次；加拿大同樣訂購了4億劑的疫苗，但全國人口只有約3,700萬。相反一些貧困的國家如南非只訂購了4,000多萬劑疫苗，只足夠分配全國人口約三成，差距相當嚴重。

世衛的新冠肺炎疫苗實施計劃（COVAX），首要目標是為一眾貧窮的國家平均獲得約兩成人口的疫苗。世衛希望讓所有國家有緊急需要的人民，包括醫護人員優先接種疫苗，以建造第一道防線。但目前富有國家更像是希望讓自己的國民先得到「完全保障」，無暇顧及其他國家需要。