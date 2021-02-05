新冠疫苗丨「零確診」朝鮮獲分配近200萬劑　首批俄國疫苗抵伊朗

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-02-05 05:08

領導聯合國新冠肺炎疫苗實施計劃（COVAX）的機構2月4日指，朝鮮預料可在2021年上半年，經計劃獲取近200萬劑藥廠阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學共同研發的新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗。另外，伊朗同日收到首批由外國製造的新冠疫苗。

新冠疫苗：圖為2月4日，英國貝辛斯托克消防局內、由藥廠阿斯利康與牛津大學共同研發的新冠疫苗。（Reuters）

朝鮮至今一直對外聲稱當地零確診，不過《朝鮮日報》4日報道，朝鮮領袖金正恩下令要在2021年首季內，經國際支援獲取大約200萬劑疫苗。

根據朝鮮消息人士透露，金正恩據稱曾向相關部門強調，要準備儲存疫苗及準備用來存放疫苗的冷凍設施。政府加強對違反隔離措施人士的懲罰，他們被槍斃或送進政治犯收容所。

而在疫情最嚴重的中東國家伊朗，美聯社同日引述伊朗半官方的法爾斯通訊社（Fars）稱，德黑蘭方面當日收到首批共50萬劑俄羅斯「衛星V」（ Sputnik V）疫苗。駐俄大使賈拉利（Kazem Jalali）指，政府向俄方訂購500萬劑疫苗。

伊朗學生通訊社（ISNA）卻引述食物及藥物管理部門主管沙恩赫薩茲（Mohammadreza Shanehsaz）指，4日運抵伊朗的疫苗只有1萬劑，政府只訂購了200萬劑「衛星V」疫苗。

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