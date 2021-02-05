新冠肺炎丨英國2月15日起實施酒店隔離　強制高危地區旅客檢疫

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-02-05 08:04

英國政府2月4日透露，當局自2月15日起實施酒店隔離政策，規定是從33個被列為「紅色名單」的新型冠狀病毒（COVID-19）高危地區入境人士，就要在酒店接受隔離。

英國的新冠肺炎疫情持續，外界一直有不少聲音要求政府採取更嚴格的檢疫措施，阻止外國的變種病毒傳入當地。政府經過多天後，終於向不斷增加的壓力屈服。

根據新措施規定，旅客進入英國後，要自費在政府認可的場所內進行10天自我隔離，假如他們外出，將有保安人士跟隨。

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政府沒有說明措施的詳情，英國廣播公司（BBC）報道，當局選址可能是倫敦希斯羅（Heathrow）、蓋特威克（Gatwick）、倫敦城市（London City）、伯明翰（Birmingham）、曼徹斯特（Manchester）、格拉斯哥（Glasgow）等機場附近的酒店。

BBC取得的文件顯示，在酒店檢疫的人士需在房間內用餐，但沒有透露旅客負擔的費用或如何預訂被認可的住處等資料。有酒店業人士指，政府推算的費用為每晚80英鎊，而《鏡報》（The Mirror）則指，政府未與酒店商定好合約，但估計10天的住宿費用可達接近1,500英鎊。