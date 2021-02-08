新冠疫苗丨COVAX疫苗計劃首批名單公布　2月底3月初開始分發

撰文： 許懿安 何文翰 最後更新日期： 2021-02-08 01:04

約190國參與的新冠肺炎疫苗實施計劃（COVAX）2月3日公布第一批疫苗分發名單，會在2021年中前，讓10多個有參與計劃的國家有足夠疫苗，供其國內逾3%人口接種。

世界衛生組織（WHO）是有份領導COVAX的機構，另外還有流行病防範創新聯盟（Coalition for Epidemic Preparedness Innovations）以及聯合國兒童基金會（UNICEF ）。

COVAX的目標是在2021年底前，參加計劃的國家有足夠的疫苗，至少供國內最脆弱的20%人群接種。

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COVAX已為發展中國家分配3.37億劑疫苗，第一批包括「牛津-阿斯利康」及「輝瑞-BioNTech」的疫苗應在2月底至3月初發送。

COVAX發布的臨時發送計劃稱，第一輪獲發疫苗的145個國家，其獲發送的數量，足夠它們全國人口中平均3.3%的人接種。

被發送的疫苗中，包括2.4億劑由英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）及牛津大學（University of Oxford）研發的疫苗，它們是由印度血清研究所（Serum Institute of India）生產；另外9600萬劑同款疫苗，由阿斯利康生產；還有120萬劑疫苗，由美國輝瑞（Pfizer）及德國生物新技術公司（BioNTech）生產。

各國取得疫苗是根據人口比例安排，印度獲得最多（9,720萬劑）、巴基斯坦（1,720萬劑）、尼日利亞（1,600萬劑）、印尼（1,370萬劑）、孟加拉（1,280萬劑）與巴西（1,060萬劑）。