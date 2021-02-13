新冠肺炎丨美國公布復課指引　建議教師優先接種疫苗

撰文： 謝淳 最後更新日期： 2021-02-13 10:38

新型冠狀病毒（COVID-19）肆虐全球超過一年，大批莘莘學子受到疫情影響而無法到學校上課，美國疾病控制及預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）2月12日公布當地復課新指引，總統拜登（Joe Biden）認為，有關指引是建基於科學，呼籲大家遵守。

CDC的指引提到，假如一個地區的確診率低於5%，而且在過去七天之內，每10萬人就有少於9人受感染，該區的學校就可以重開和放寬社交距離限制，但所有人都要佩戴口罩。不過在傳染率較高的地方，當局建議課室內要有6呎距離，教職員和學生就需每周接受病毒檢測。

指引並認為，小學生就算身處於高傳播風險地區，仍應彈性返校接受面授課程。CDC同時提到，教師是否已經接種疫苗不應是學校重開的條件，但建議各州優先為教職員接種。

CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）表示，假如大家遵守今次推出的指引，學校就不會出現感染個案。

拜登1月20日上台時，曾承諾在100天內為大部分八年制學校復課，他在12日稱讚CDC的指引，認為停課帶來不少問題，包括學生及家長的精神狀況。他認為，去年對教育制度的犧牲實在太多，但科學表明，如果向兒童、教育界人士和社區提供所需資源，全國更有更多學生可以重過校園生活。

↓想知道一些地方民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：