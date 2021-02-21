Facebook與澳洲對抗　最終誰勝誰負？

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-21 16:30

澳洲有意立法要求科企向新聞媒體支付「轉載費」，以限制Google及Facebook一類的網絡平台，免費取得流量並主宰資訊。Google選擇了妥協，但Facebook決定抵抗，禁止Facebook用戶轉載所有澳洲新聞。澳洲政府與Facebook的對抗戰正式開始。

圖為2月18日，多份澳洲報紙與手機熒幕顯示的Facebook標誌。新聞業界如何應對科網巨企全盤掌握引流通路的霸權地位？（Reuters）

Facebook自2月17日起，全面實施限制。除了澳洲用戶無法分享新聞，連其他用戶也沒法分享澳洲新聞。所有澳洲媒體的官方帳戶帖文遭清空，部分政府機關及企業的帳戶亦遭波及。

Facebook的反擊影響範圍是廣闊的，這除了讓澳洲用戶無法在Facebook上分享和接收新聞資訊外，亦令所有新聞媒體在Facebook上形同虛設。Facebook目的是要澳洲政府改變立場，或與Facebook進行談判。

如此的對抗誰勝誰負未知，但事件反映Facebook一類平台，主宰着整個社交網絡世界，它們對今天的資訊流通影響十分巨大。

圖為2月18日，澳洲廣播公司（ABC）Facebook截圖。ABC及其他新聞媒體已沒法在其Facebook專頁發布內容。（Reuters）

站在新聞媒體立場，要求Facebook或Google向媒體支付費用是積極的一步。新聞是必要的資訊，而Facebook一類網絡平台是人們必然瀏覽的地方，它們轉載新聞資訊可以免費賺取流量。而Facebook辯稱說是因為轉載才為新聞帶來流量實為詭辯，因為Facebook演算方式大大限制用戶接觸資訊能力，Facebook可以控制把甚麼新聞派給甚麼用戶，牽着新聞媒體的鼻子走。

但站在科企立場，Facebook的反對並非毫無道理。在今日資訊爆發的年代，網絡為世界帶來轉變，傳統媒體不會改變被淘汰是理所當然的事。網絡平台已「免費」給予媒體曝光機會，為何還要遷就媒體甚至付錢？

因此，要在兩者找出平衡及妥協是必要的。Google與新聞集團（News Corp）達成的協議，一個重點是Google會開發一個屬於自己的新聞轉載頻道。Google向News Corp付錢，有如購買了News Corp旗下全球多國媒體文章的轉載權，吸引用戶透過Google的新聞頻道觀看世界主流新聞。