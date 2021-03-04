瑞典懷疑恐襲案警查疑兇住所　目擊者稱中刀男血流如注尖叫逃命

撰文： 許懿安 張子傑 最後更新日期： 2021-03-04 17:04

瑞典南部韋特蘭達市（Vetlanda）3月3日發生持刀襲擊事件，導致8人受傷，其中3人傷勢嚴重。疑犯其後被捕，警方指事件或可能屬恐怖襲擊。警方案發後搜查現年20多歲的疑兇住所，搜集證據，並向鄰居查問。

當地媒體稱，警員開槍擊中疑犯令他受傷，後者已送院。警方稱疑兇是當地居民，經涉輕微罪行。英國廣播公司（BBC）稱他傷勢沒危及性命。

瑞典首相洛夫文（Stefan Lofven）稱事件是可怕的暴力，並稱事件提示民眾，「我們安全的生存有多脆弱」。他譴責這宗襲擊事件，批評疑犯的行為非常惡劣。

名為卡爾奎斯特（Asa Karlqvist）的花藝師向當地媒體《韋特蘭達郵報》稱：「我們聽到來自街上的尖叫聲，然後看到一個男人進入店內，他叫喊着自己被人用刀刺中。」

她說：「鮮血自他的肩膊流出，所以我們拿來毛內以及在傷口上施壓。」

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警方指，事發於當地時間3日下午3時左右，位於首都斯德哥爾摩（Stockholm）西南大約275公里的在韋特蘭達市有一名年約廿多歲的男子在手持利器行兇，造成8人受傷，其中3人傷勢嚴重。警員接報到場，並在開槍擊中疑犯腿部後上前拘捕。

當局原先指事件屬企圖謀殺，之後在聲明中修正事件為懷疑恐怖襲擊，並指沒有其他人參與。

Pixelman hittat till Vetlanda? Undrar om han yttrade sosseramsan all*hu akb*r också. Isf ändras nog händelsen ifrån terrorbrott också..https://t.co/FnU2Xo1gJb — A.Leven (@a_leven_) March 3, 2021

瑞典曾在2017年4月發生恐怖襲擊，一名極端伊斯蘭份子在斯德哥爾摩中心駕駛一輔貨車撞向人群，造成5人死亡。