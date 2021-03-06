美國學者：對華恐慌不如加強實力　利用「中國威脅論」無益

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-03-06 23:03

美國一名學者3月3日刊文稱，美國因中國的實力而感到驚慌是不具建設性的，專注於削弱中國實力還可能導致華府怠慢自身更重要的任務。

華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）外交政策項目資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）當天在雜誌《外交》（Foreign Affairs）上發表題為China Is Not Ten Feet Tall（暫譯：中國沒有10呎高）的文章。

中美關係：美國前總統特朗普2018年3月22日宣布對華600億美元商品加稅，為中美貿易戰拉開帷幕。直至2020年1月15日，特朗普（中右）及中國國務院副總理劉鶴（中左）在華盛頓白宮簽署第一階段貿易協議，兩國貿易關係才有所緩和。但碰上新型冠狀病毒肺炎肆虐全球，特朗普將其責任推至中國，中美關係再次回復緊張狀態。（Getty）

何瑞恩在文中指出，美國兩黨對華的強硬立場緣於北京切望的雄心以民族主義高漲，但其立場轉變的大部分原因也是由於美國人對中國實力感到愈來愈恐慌。他稱：「這類恐慌已證明不太具有建設性」

他也說，任何企圖利用「中國威脅論」去激勵本土改革或消弭本土分歧的做法，看來只是弊多於利。這種做法將擴大美國與盟友及夥伴的分歧，幾乎沒一個國家與華府看法相同，認為中國是攸關存亡的威脅。

他稱，「中國威脅論」用於催生傷害中國的政策，最終會同等地、或更大程度上傷害美國——包括在對美國民眾重要議題上、與北京協調。