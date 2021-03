美國智庫指中國在新疆進行種族滅絕　拜登政府強調立場不變

撰文: 高江進 最後更新日期: 2021-03-10 05:36

美國智庫新線戰略與政策研究所(Newlines Institute for Strategy and Policy)3月8日發表一份報告,指中國政府在新疆進行種族滅絕。總統拜登(Joe Biden)9日表示,華府對有關問題的立場不變。

有關報告題為《維吾爾族種族滅絕:對中國違反1948年種族滅絕公約的考察》(The Uyghur Genocide: An Examination of China』s Breaches of the 1948 Genocide Convention),長達55頁,透過引述目擊者證詞、泄密文件,衛星照片以及多名作者提供的研究成果,旨在證明中國政府在新疆從事違反聯合國1948年通過的《防止及懲治滅絕種族罪公約》行為,該行為包括「設立拘留設施拘押當地維吾爾族民眾」、「以反恐戰爭為名抓捕當地民眾」、「限制生育」以及「從事旨在消除當地民眾身份認同的國家行為」等,因此中國政府應負責。

報告共有30多名專家或學者參與了《報吿》的撰寫工作,其中包括多次受中國外交部點名批評的德國學者鄭國恩(Adrian Zenz)。

美國政府在拜登(Joe Biden)上台後,就新疆問題沿用前朝特朗普(Donald Trump)政府的觀點,認定中國確在新疆進行種族滅絕行為。國務院發言人普賴斯(Ned Price)9日談到新疆問題時,指目前未有更改這個立場的理由。

中國外長王毅7日否認新疆地區存在「種族滅絕」,指這是完全是別有用心的造謠和徹頭徹尾的謊言,並歡迎更多各國人士到新疆參觀訪問。