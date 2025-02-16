日本姬路城門票擬採雙軌制 外地人入場費漲150% 明年3月起實施
撰文：王海
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綜合日本媒體報道，日本世界遺產姬路城計劃採取門票「雙軌制」，本地市民的入場費不變，但外地人的門票價格則會上調，預計將從1000日圓（約51.1港元）升至2500日圓（約128港元），新票價將於2026年3月起生效。
《朝日新聞》2月15日報道，由於保養城堡及人力資源等營運成本增加，姬路城未來10年預計將要花費280億日圓（約14.31億港元），這個數字幾乎是過去10年開銷的2倍，兵庫縣政府必須上調門票價格以應付未來這筆巨額開銷。
據報道，目前姬路城票價不論參觀者戶籍所在，一律18歲以上成人1000日圓（約51.1港元），孩童300日圓（約15.33港元）。調整價格後門票將採行「雙軌制」，非本地市民成人票價漲到2500日圓（約128港元），本地市民票價則維持在1000日圓不變，暫定2026年3月1日起生效。
報導指，姬路市同時會發售1年內無限次入場的年票，票價5000日圓（約255.5港元）。姬路市政府將於17日把相關條例修正草案送交市議會審議。
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