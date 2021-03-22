美國1.9萬億法案後仍有大動作　拜登稅改挑戰貧富懸殊現狀

撰文： 蕭予 最後更新日期： 2021-03-22 01:06

1.9萬億美元財政紓困法案落地後，美國總統拜登（Joe Biden）又開始着手自己在競選時承諾的減稅政策，計劃向企業與富人大幅增稅，一旦落地這將是自1993年以來美國最大的加稅計劃。

除了支付1.9萬億財政紓困案法案外，此次稅收改革將為拜登長期的經濟計劃提供費用，在1.9萬億財政紓困法案通過後，拜登準備推出一項聚焦於基礎設施建設以及戰略產業的經濟計劃，支出規模將至少達到4萬億美元，如果這項計劃獲得通過，這將是繼20世紀30年代羅斯福（Franklin Roosevelt）新政後美國又一次大規模的經濟復甦計劃。

拜登這項稅改方案，計劃將企業稅從21%提高至28%；削減有限責任公司、合夥企業等公司的稅收優惠。特別有爭議的是對提高年收入超過40萬美元人群的個人所得稅稅率，而對年收入至少為100萬美元的個人徵收更高的資本利得稅，稅率為39.6%。並擴大遺產稅範圍，計劃將遺產稅免徵額設定到350萬美元，贈與稅免徵額為100萬美元，稅率是45%，這也是2009年奧巴馬（Barack Obama）時期的水平。

美國經濟在新冠疫情衝擊之下陷入蕭條，圖為美國KOHL『s商場門口的停車場空空蕩蕩。迄今為止，美國已經在持續了一整年的新冠肺炎疫情中動用了5.5萬億美元用以刺激經濟（AP）

拜登也明白，美國聯邦政府面臨着較重的債務負擔，可以利用的資金有限。截止到2021年3月1日，美國債務突破28萬億美元，已經破了歷史紀錄，佔GDP的102%。此時的美國正面臨消減疫情以及恢復經濟雙重任務，但拜登也難以承受美債發行過多，導致貶值的不良狀況出現，因此通過稅收手段來調節國民財富分配，為接下來的一系列財政紓困法案一級基礎設施建設法案提供資金便是必須而採取的措施。

而出台政策另一個大背景，便是美國政治精英對於貧富差距日益懸殊的反思。儘管新冠疫情重創美國經濟，但是許多科技公司在股市屢創新高，美國億萬富翁在疫情期間平均增加了57%的財富，四十年前收入底端50%人群的財富是總財富的3.7%，2011年初收入底端50%人群的財富是總財富的0.4%。美國財長耶倫（Janet Yellen）在就職演說中有這樣的陳述：「早在疫情之前，美國就生活在K型經濟之中，富者愈富，而另一些人群則越來越被忽視。」這是對當前美國財富分化和社會割裂趨勢加劇的一種直觀表達。

一旦這項稅改法案出台，將會徹底否決其前任特朗普在2018年通過的減稅法案。在特朗普（Donald Trump）任期內，將美國稅收佔經濟比重鋭減2.5%，而他將美國聯邦公司所得稅原本分四級累進、最高稅率35%的結構，自2018年1月1日起，改為單一稅率21%，是其主要的稅改方案。可以說，特朗普時期的稅改方案更有利於美國中高層財富的人群。

2021年3月10日，加州眾議院議長南希·佩洛西(Nancy Pelosi)和紐約州參議院多數黨領袖查克·舒默(Chuck Schumer)在華盛頓國會山舉行的入學儀式上籤署了1.9萬億美元的COVID-19救助法案。(AP)

而拜登這項減稅措施，則是為了穩固其民主黨主要的基本盤——中低層階級民眾，這與1.9萬億財政紓困案中向年收入不超過7.5萬美元的中低階層每人直接發放1400美元，可以說是從收入-支出兩個方面減緩美國中低階層民眾的經濟壓力。在中低階層民眾收入能夠增加的基礎上，拜登政府希望能夠激活整個美國社會的消費市場，並通過接下來的基建與產業經濟復甦案來創造更多的就業崗位，以此在疫情逐漸消退的大背景下，刺激整個經濟的發展，這也是拜登執政的主要目標，也是夯實民主黨在未來大選中主要基本盤的措施。

當然，要想徹底激活經濟，拜登也不得忽略美國高收入階層的訴求，畢竟掌握大量資本、技術資源的美國富裕階層是經濟快速增長的主要力量，一旦稅改政策過於傷害了他們的利益，也可能會對美國經濟增長起到負面作用。有人測算未來10年美國經濟增速會因為下降1.62%，如何把經濟蛋糕做大的同時，分好蛋糕，是擺在拜登政府面前的重要問題。

（本文作者齊為羣系山東大學（威海）全球勝任力研究院助理研究員）