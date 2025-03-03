韓媒：中日韓外長會議或3.22東京舉行　3國正最終協調

韓國因總統尹錫悅引起政局動盪，令首腦外交無法正常運作。但中日韓仍可望在3月舉行外長會議，並舉行中韓外長雙邊會晤。韓聯社3月2日報道，中日韓外交部門正就22日在東京舉行外長會議進行最終協調，一旦落實，將是3國外長繼2023年11月釜山會談後，時隔1年4個月再次會晤，或就年內在日本舉行三國元首會議交換意見。



圖為2023年11月26日，中國外交部長王毅、韓國外交部長朴振、日本外務大臣上川陽子，在韓國釜山出席中日韓外長會議。（Reuters）

報道又指出，預計中韓外長將舉行雙邊會談。報道稱，中韓此前一直就中共中央政治局委員、外交部長王毅訪問日本後，順道訪韓事宜進行交流。若雙方溝通未果，中韓外長將在東京舉行。而最近一次兩國外長會談，是於去年9月在紐約舉行。

報道指出，因應美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上台，中韓雙方或就特朗普政府發起的「貿易戰」交換意見。此外，針對近期韓國反華情緒抬頭，兩國或就此問題表示關切，並強調不能讓這種情緒影響中韓關係發展的立場。

中日韓峰會：韓國總統尹錫悅、日本首相岸田文雄和中國總理李強2024年5月27日在韓國首爾青瓦台出席三邊峰會。（Reuters）

此外，考慮到兩國分別擔任亞太經合組織（APEC）今明兩年輪值主席國，預計兩國外長將就此進行交流，並就促成中國國家主席習近平訪韓出席APEC慶州峰會，以及擴大兩國文化交流進行探討。