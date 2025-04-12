Coachella觀眾捱迷你熱浪　南加州4月氣溫逼近百逾年記錄

今年初經歷大規模山火肆虐的南加州地區本周迎來「迷你熱浪」，周五（4月11日）最高溫度達到1904年以來的記錄38攝氏度，高出往年同期6至7攝氏度。該地區一年一度的Coachella音樂節也在酷暑中揭幕，令盼望觀看Lady Gaga、Lisa、Post Malone等大牌歌星演出的樂迷大呼「真正的地獄」。



據《洛杉磯時報》，每年4月吸引十逾萬觀眾的Coachella在南加州Indio的沙漠中舉行，儘管尚未正式入夏，當地周五的最高氣溫（38攝氏度）已經接近1904年創下的記錄（41攝氏度）。

圖為2025年4月11日，Coachella音樂節現場。（Reuters）

三藩市媒體SFGATE的記者Timothy Karoff稱，自己的手機甚至因為過熱而無法充電。供水區外的人龍中，參加者等足20分鐘才接到水。還有觀眾在音樂節的Reddit論壇上求救，詢問哪裏有陰涼處。主辦方則在音樂節官網上呼籲參與者及時補充水分。

Coachella今年亮出搶眼陣容，被視為去年音樂節經歷低迷銷情後強勢回歸的宣言。惟不少參加者卻稱今年為1999年Coachella創立以來最糟糕一屆。《紐約郵報》報道則稱，許多參加者在首日便被困在車龍中，等待12個小時才得以入場，以至於有人向記者直言體驗如「真正的地獄」。