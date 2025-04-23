日本公明黨魁齊藤鐵夫攜石破茂致習近平親筆信訪華

日本執政聯盟領袖之一的公明黨魁齊藤鐵夫，星期二（4月22日）啟程訪問中國，將轉交日本首相石破茂致中國國家主席習近平的親筆信。受訪學者分析，在美國特朗普政府對等關稅談判壓力下，日本執政聯盟改善對華關係的緊迫性會越來越明顯。



綜合共同社、《產經新聞》等日媒報導，齊藤鐵夫星期二抵達北京後，首先會晤中共中央對外聯絡部部長劉建超。這也是公明黨領袖自2023年11月以來首次訪華。

日媒推估，齊藤將在中國停留三天的系列會晤過程中，呼籲中國解除福島第一核電廠排放污水後對日本海鮮的進口限制、恢復進口日本牛肉。此外，特朗普政府的對等關稅問題也可能被列入議程。

中國外交部發言人郭嘉昆主持星期二下午在例行記者會應詢時則說，中方歡迎齊藤鐵夫率團訪華。但對於齊藤的具體訪問行程，郭嘉昆並未多加說明。

由於日本與美國上星期才針對川普政府的對等關稅展開首輪談判，代表日本執政聯盟的齊藤鐵夫此行訪華自然備受關注。

石破茂星期一在國會參議院預算委員會會議上提到，日本並不打算唯命是從地按照美方要求承擔更多負擔，不應將安全保障問題與關稅談判掛鉤。當天，石破茂也在首相官邸會晤齊藤鐵夫，委託他轉交致習近平的親筆信。

中日關係：A man holds Chinese and Japanese national flags during a parade celebrating the 70th anniversary of the founding of People's Republic of China at Yokohama China Town on October 01, 2019 in Yokohama, Japan. （Getty）

據彭博社報導，齊藤受訪時提到，石破茂希望他轉交一封信，「因為他（石破茂）可能還需要一些時間才能訪問中國」。

台灣政治大學國際事務學院日本研究碩博士學位課程主任李世暉接受《聯合早報》採訪時分析，齊藤鐵夫帶着石破茂的親筆信訪華，可說是為中日今年下半年外交開局，提供一個比較好的氛圍。

此外，由日本自民黨幹事長森山裕擔任會長的日中友好議員聯盟，也將於星期日（27日）訪華。

李世暉指出，在特朗普關稅壓力下，石破內閣確實有改善日中關係的戰略需求。因此，北京提出推進中日韓自由貿易協定（FTA）簽訂，以及今年上半年有可能解除對日本水產品的限令，對日本而言確實是可以取得經濟實際利益的措施，也能緩解來自特朗普的關稅壓力。

不過，李世暉認為，對石破茂而言，美國必然會要求日本在關稅談判讓步，當務之急是先處理好對美談判，與中國緩和關係暫時會維持被動姿態。一旦談判結果明朗，日本就要開始重新規劃國際貿易戰略、思考中國市場的重要性，屆時發展對華關係就會變成急迫的需求。

就在齊藤鐵夫啟程訪問北京當天，共同社也引述日中相關人士透露，去年9月在廣東省深圳市殺害日本男童的中國男子已被執行死刑。報導也提到，中國外交部星期一已通知了日本駐華大使館。

齊藤公佈訪華行程前一天（17日），共同社也報導了去年6月在江蘇蘇州襲擊日本母子的中國男子，已被執行死刑。

李世暉指出，北京近期持續釋放對日友好信號， 加上特朗普對盟友的施壓，今年夏天對北京而言會是「建立戰略機遇期非常好的時期」。

但他認為，北京在經貿問題上讓步的同時，勢必會要求日本在政治問題讓步，其中最核心的又是台灣問題。石破茂作為相對弱勢的首相，若在政治問題讓步，恐怕會面臨國內嚴峻政治壓力。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

