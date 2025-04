日本公明黨魁齊藤鐵夫攜石破茂致習近平親筆信訪華

日本執政聯盟領袖之一的公明黨魁齊藤鐵夫,星期二(4月22日)啟程訪問中國,將轉交日本首相石破茂致中國國家主席習近平的親筆信。受訪學者分析,在美國特朗普政府對等關稅談判壓力下,日本執政聯盟改善對華關係的緊迫性會越來越明顯。



綜合共同社、《產經新聞》等日媒報導,齊藤鐵夫星期二抵達北京後,首先會晤中共中央對外聯絡部部長劉建超。這也是公明黨領袖自2023年11月以來首次訪華。

日媒推估,齊藤將在中國停留三天的系列會晤過程中,呼籲中國解除福島第一核電廠排放污水後對日本海鮮的進口限制、恢復進口日本牛肉。此外,特朗普政府的對等關稅問題也可能被列入議程。

中國外交部發言人郭嘉昆主持星期二下午在例行記者會應詢時則說,中方歡迎齊藤鐵夫率團訪華。但對於齊藤的具體訪問行程,郭嘉昆並未多加說明。

由於日本與美國上星期才針對川普政府的對等關稅展開首輪談判,代表日本執政聯盟的齊藤鐵夫此行訪華自然備受關注。

石破茂星期一在國會參議院預算委員會會議上提到,日本並不打算唯命是從地按照美方要求承擔更多負擔,不應將安全保障問題與關稅談判掛鉤。當天,石破茂也在首相官邸會晤齊藤鐵夫,委託他轉交致習近平的親筆信。

中日關係:A man holds Chinese and Japanese national flags during a parade celebrating the 70th anniversary of the founding of People's Republic of China at Yokohama China Town on October 01, 2019 in Yokohama, Japan. (Getty)