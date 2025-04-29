西班牙停電｜西葡兩國大部份地區恢復供電 初步排除網絡攻擊原因
撰文：莊勁菲
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西班牙和葡萄牙4月28日（周一）遭遇大規模停電，當天晚上葡萄牙大部份地區恢復供電，西班牙電力網絡（REE）周二上午稱全國99%地區已恢復供電。停電原因仍不明確，但REE初步評估認為，可以排除電網遭受網路攻擊的可能性。
歐洲理事會主席、葡萄牙前總理科斯塔（Antonio Costa）表示，「沒有顯示網路攻擊的跡象」。葡萄牙總理蒙特內格羅（Luis Montenegro）則將停電責任歸咎於西班牙。
路透社報道，西班牙高等法院周二表示，將對停電事件展開調查，以查明針對西班牙關鍵基礎設施的網路攻擊是否可能導致幾乎整個伊比利亞半島停電。
法庭文件顯示，若情況屬實，法官Jorge Calama將把事件看作「恐怖主義犯罪」進行調查。
西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）周二表示，該國網絡安全部門正在對網絡攻擊引發停電的潛在原因進行單獨調查。他亦排除再生能源供應過剩導致停電的可能。
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