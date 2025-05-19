出賣捕魚權換食品貿易自由？　一文看懂英歐「重置關係」五大範疇

英國與歐盟官員今日（5月19日）在倫敦蘭卡斯特宮（Lancaster House）開展脫歐以來首場雙邊峰會，簽署涉及經貿、漁業、防務、人員流動及能源等領域的協議。官員表示這些成果將實現英歐「關係重置」，英國首相施紀賢（Keir Starmer）表示，協議將為英國帶來高達90億英鎊（約941億港元）的經濟效益。

這些協議將給英歐雙方的貿易和人員流動帶來哪些具體變化？工黨政府又如何處理備受爭議的捕魚權問題？



漁業

英國同意延長雙方現有的捕魚權協議至2038年，意味着歐盟船隻可以繼續在英國水域打漁。英國政府此前曾提議將協議的期限延長4至5年。但工黨政府為換取歐盟放寬對英國農產品出口的限制，將期限延長12年。

圖為2020年11月12日，歐盟脫歐談判首席代表巴尼耶於英國倫敦出席英歐談判。（Getty Images）

儘管漁業僅佔歐盟GDP的0.4%，但該議題是英國與歐盟貿易爭端的一大焦點。據英國廣播公司（BBC）的研究，在歐盟的共同漁業政策下，英國曾有價值1.6億英鎊（約16.7億港元）的捕魚配額掌握在冰島、西班牙和荷蘭等歐盟成員國手中。

英國改革黨主席泰斯（Richard Tice）19日指責施紀賢出賣英國漁業，承諾如果該黨贏得下屆大選將廢除這一協議。

衛生與食物出入境檢疫

以捕魚權作為交換，歐盟同意取消英國動植物類貨物入境時的部分檢查項目，降低對英國包括肉類和乳製品等在內的農產品出口的門檻，且不設置特定期限。這意味着英國將能恢復對歐盟出口漢堡和香腸等食品。

該協議是英國工黨政府在此次「關係重置」峰會中的核心計劃。根據英國食品與飲料聯合會（Food and Drink Federation）的數據，2024年英國對歐盟的食品與飲料出口額將達到140億英鎊（約1463億港元）。

2019年3月11日，反脫歐抗議者在英國倫敦議會大廈外舉着英國及歐盟旗示威。（Getty）

施紀賢表示，通過該協議及與其相關聯的英歐碳排放交易計劃，英國將獲得高達90億英鎊（約941億港元）的經濟利益。

人員交流

根據協議，在引入歐盟出入境系統後，英國遊客將能夠使用電子通道出入歐盟成員國。

雙方還承諾努力就青年流動計劃達成協議，爭取重新向英國青年開放歐盟的伊拉斯莫斯計劃（Erasmus+）。

英國脫歐後雙方的談判中，（Getty）

英國政府表示，協議不會完全恢復英國30歲以下的年輕人自由出入歐盟成員國的自由，但將向一定數量的人、在既定逗留期限下放寬出入境限制。

雙方還承諾支持兩地藝人的通行。

能源

英國在脫歐後退出了歐盟內部能源市場，但新協議指出，英歐雙方同意探討英國重新參與歐盟電力市場的問題。

雙方還承諾將努力重新聯結歐盟與英國的碳交易系統。